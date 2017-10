Jogo Vasco x Coritiba AO VIVO pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 30ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO. DISPUTADA NO ESTÁDIO DO MARACANÃ NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (RJ)

Fique ligado! O duelo entre Vasco x Coritiba ao vivo acontece nesta Sábado às 17h00 (de Brasília). A VAVEL Brasil transmite o jogo em tempo real.

No primeiro turno pela 11° rodada as duas equipes sem enfrentam no Dorival Brito em Curitiba. Partida terminou empata em 2 a 2.

Leia mais: Zé Ricardo, sobre boa fase do Vasco: "Esse é um trabalho conjunto"

Promessa de Maraca cheio, Vasco vendeu de forma antecipada mais de 13 mil ingressos para o jogo contra o Coritiba

Divulgação: Twitter Oficial Vasco da Gama

Jogando como visitante Coritiba disputou oito partidas; foram três vitórias, três empates e oito derrotas.

Desfalque do coxa: Getterson, Kleber, Alecsandro e Tiago real (Machucados)

Provável Coritiba (4-4-2): Wilson; Léo, Cleber Reis, Werley e Carleto; Jonas, Alan Santos, Matheus Galdezani (Yan Sasse) e Rafael Longuine; Rildo e Henrique Almeida.

Jogo deste sábado é decisivo para o Coxa, se vencer equipe sai da zona de rebaixamento

Leia mais: Coritiba bate Cruzeiro, encerra longo jejum de vitórias e respira no Campeonato Brasileiro

Coritiba está na zona de rebaixamento, não ganhava a cinco partida. Mas na última rodada jogando em casa venceu o Coritiba por 1 a 0. Resultado fundamental na luta contra o rebaixamento

Desfalque do Vascão: Luis Fabiano (Machucado) Bruno Paulista (Suspenso)

Provável Vasco (4-4-2): Martín Silva, Madson, Breno, Anderson Martins e Ramon; Jean, Wellington, Pikachu, Nenê e Mateus Vital; Andrés Ríos.

Jogando como mandante Vasco disputou 14 jogos; foram sete vitórias, três empates e quatro derrotas

Leia mais: Cirúrgico, Vasco vence Atlético Goianiense sem susto e com gol contra

Vasco está em excelente fase, não perde a cinco jogos. Na última rodada jogando fora de casa equipe venceu o Atlético-GO por 1 a 0. A dois pontos do G7, vasco vai em busca da vitória para entrar na briga por uma vaga a próxima Libertadores da America.

Boa Tarde galera que esta ligada na Vavel Brasil, daqui a pouco vamos acompanhar a partida entre Vasco x Coritiba ao vivo valida pela 30° rodada do campeonato Brasileiro. Jogo acontece neste sábado (21) as 17h00 (de Brasília) no estadio do Maracanã no Rio de Janeiro