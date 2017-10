Após empate com Fla, Zé Ricardo diz: "temos condições de fazer frente a qualquer adversário"

Foto: Paulo Fernandes/Vasco.com.br

Vasco e Flamengo fizeram um clássico morno no Maracanã no sábado (28). Com o antológico estádio longe de estar lotado, como de costume em jogos desse escalão, as duas equipes pouco produziram e demonstraram deficiência ofensiva, com destaque para os vascaínos, que praticamente não criaram boas oportunidades durante a partida, além do chute de Nenê, desviado por Juan, que parou na trave esquerda de Diego Alves. Não podendo ser diferente, o duelo terminou com o placar marcando 0 a 0.

Entretanto, Zé Ricardo, ex-treinador do Rubro Negro e atual comandante vascaíno, elogiou a atuação de sua equipe, exaltou a qualidade dos adversários e deixou claro que os seus comandados continuam com a meta de conquistar uma vaga na Libertadores.

"Nossa ideia era entrar no G7, viemos para o Maracanã querendo os três pontos. Estávamos muito focados para essa partida, colocamos toda a nossa estratégia em prática, os atletas foram fantásticos. Conseguimos desempenhar o que trabalhamos e chegamos a ter mais posse de bola no ataque, criamos um ou duas oportunidades, mas o gol não saiu. Não conseguimos a vitória dessa vez, mas vamos continuar trabalhando firme porque temos uma sequência difícil pela frente", disse o treinador.

O comandante vascaíno ainda completou: "Mantivemos nossa distância para o Flamengo para apenas três pontos, estamos próximos do grupo da Libertadores. Apesar dos dois Atléticos terem a oportunidade de nos ultrapassar na tabela, estamos brigando na parte de cima. Hoje temos condições de fazer frente a qualquer adversário".

Além do discurso positivo, Zé Ricardo falou sobre Nenê e Ramon. Ambos jogadores saíram contundidos durante o segundo tempo, com o caso do lateral parecendo ser muito mais sério, com o mesmo tendo saído de campo aos prantos, além de ter deixado o estádio com o auxílio de muletas.

"Nenê sentia desconforto desde o primeiro tempo. Decidiu voltar, mas incomodou bastante a ele. É peça importante", disse o técnico vascaíno sobre o meio de campo, e ainda falou da situação de Ramon: "Infelizmente parece uma situação mais grave. Vai ser feita uma ressonância. Está sentindo muita dor no vestiário".