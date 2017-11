Jogo Vasco x Vitória AO VIVO hoje no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, do jogo entre Vasco x Vitória ao vivo no Maracanã, valendo pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 19h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

PROVÁVEL VASCO: Martín Silva; Madson, Breno, Anderson Martins, Henrique; Jean, Wellington; Yago Pikachu (Paulinho), Nenê, Mateus Vital; Luís Fabiano.

PROVÁVEL VITÓRIA: Caíque; Patric, Fred, Wallace Reis, Juninho; Ramon, José Welison, Ramon; David, Tréllez, Neilton.

FIQUE DE OLHO: vindo do Deportivo Pasto no meio desse ano, o atacante Santiago Tréllez já se tornou uma das principais armas do Vitória nesse período. Atacante muito esforçado e com certa mobilidade, o colombiano combinou perfeitamente com o estilo de jogo proposto por Vágner Mancini, que visa o contra-ataque, tanto é que possui sete gols marcados nesse Campeonato Brasileiro.

(Foto: Divulgação/Vitória EC)

FIQUE DE OLHO: principal arma técnica e uma das lideranças do grupo, o meio-campo Nenê reecontrou o bom futebol após a chegada de Zé Ricardo, apagando todas as polêmicas que passou com a torcida do Cruzmaltino há alguns meses. Importante ultimamente, o atleta tem aparecido em momentos chaves dos jogos, como, por exemplo, na partida contra o Botafogo, em que ele fez o gol da vitória.

(Foto: Paulo Fernandes/Vasco.com.br)

Os números mostram um grande equilíbrio, tanto no número de vitórias e derrotas, entre as equipes. Até o momento, as equipes se enfrentaram em 35 jogos: o Vitória venceu 15 delas e o Vasco saiu com os três pontos em 12 oportunidades. Os outros oito duelos terminaram empatados. A surpresa está nos números de gols, já que são incríveis e coincidentes 53 gols marcados para ambos os lados durante esse tempo. Outro fato interessante é que desde 2000 não há um empate sem gols entre as equipes, o que prova que os jogos entre Vitória e Vasco sempre guardam muitas emoções.

A grande novidade fica pela volta do atacante Luís Fabiano. Fora há praticamente dois meses, desde a derrota por 3 a 0 para o Bahia, o artilheiro finalmente se recuperou da artroscopia no joelho direito e tem chances de estar no onze inicial. "Estou saudade de jogar, saudade de estar junto com os companheiros. Lutei muito para voltar nesse momento e estou feliz demais por retornar. Me sinto muito bem e a expectativa é muito boa. Nosso objetivo é claro, queremos ir para a Libertadores e vamos em busca disso.", disse, em entrevista ao site oficial do Vasco.

O maior problema de Zé Ricardo é a ausência do lateral-esquerdo Ramon, que ficará fora do restante da temporada por conta de uma lesão. Para o seu lugar, o jovem Henrique, oriundo da base do clube, deverá assumir. Além disso, o treinador treinou com Paulinho, que retornou após jogar a Copa do Mundo Sub-17, e Andres Ríos, que vinha jogando como atacante, no setor direito do ataque da equipe, onde Yago Pikachu atuou nas últimas partidas. A tendência, porém, é o que o atleta ex-Paysandu continue na equipe titular.

Vindo de uma sequência negativa, o Vitória busca se recuperar no Brasileirão nesse jogo, já que, geralmente, tem atuações melhores quando está longe do Barradão. Juninho, lateral da equipe, disse, em entrevista coletiva, o que acha necessário para chegar à vitória. "O final de ano é complicado. Vai chegando o final do campeonato, é uma pressão absurda. Você tem o desgaste físico, o desgaste mental, e isso é normal. Só que a gente tem que estar forte, forte mentalmente, principalmente, para mim. Se a gente estiver forte psicologicamente, a gente vai conseguir o objetivo. Porque fisicamente a gente vem mostrando que a gente está bem. Chega 25 do segundo tempo, 30, o time está em cima, está defendendo com força, atacando, usa a força do contra-ataque. Então, fisicamente, a gente está bem. O que a gente precisa é estar mais concentrado na partida e forte mentalmente", disse.

Para o compromisso desse domingo (5), o treinador Vágner Mancini terá dois desfalques importantes: o do lateral-direito Caíque Sá, que vinha se destacando na posição, mas sofreu uma lesão no tornozelo, o do atacante Kieza, que sofreu um trauma no joelho, e o do volante Uillian Correia, que cumprirá suspensão. Para esses respectivos lugares, deverão jogar Patric, Santiago Tréllez e José Welison.

O Vitória, por sua vez, continua na sua luta contra a zona da degola. Atualmente na 19ª posição, com 34 pontos, a equipe de Vágner Mancini está apenas um ponto atrás do Sport, primeiro clube fora do Z4. Na última rodada, a equipe apenas empatou por 1 a 1, com um gol de José Welison, com o lanterna Atlético-GO, que teve Luiz Fernando como marcador, dentro de sua casa. Confira os melhores momentos dessa partida:

O Vasco, que sonha com uma vaga no G7, teve, na última rodada, um compromisso contra o seu maior rival: em partida disputada no Maracanã, o Cruzmaltino não saiu do zero contra o Flamengo. Com esse resultado, a equipe de Zé Ricardo permaneceu na oitava posição, com 44 pontos. Confira os lances desse compromisso:

No primeiro turno, em partida disputada no Barradão, o Vasco, através de grandes atuações de jogadores oriundos de sua base, derrotou o Vitória com uma goleada de 4 a 1. Na ocasião, Kanu, contra, Thalles, Paulo Vitor e Guilherme Costa marcaram para o Cruzmaltino, enquanto que o próprio Kanu fez o gol da equipe mandante. Confira os melhores momentos desse jogo: