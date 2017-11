Meia Evander destaca potencial do Vasco em virada: "Mostramos o que somos capazes de fazer"

Evander (à direita) comemorando seu gol com os companheiros (Fotos: Nelson Costa/Vasco.com.br)

O Vasco foi à Vila Belmiro enfrentar a equipe do Santos, nesta quarta-feira (8), e conseguiu uma inesperada vitória. Mesmo com os desfalques de Martín Silva, que está com a seleção uruguaia, Anderson Martins e Ramon, que estão contundidos, além de Luís Fabiano, suspenso, os vascaínos tiveram ótima atuação e conseguiram vencer, de virada, a equipe da baixada santista, pelo placar de 2 a 1.

O jogador responsável pelo gol de empate foi Evander, jovem formado em São Januário, nas categorias de base do clube, de apenas dezenove anos. Desde que foi integrado aos profissionais, em 2016, recebeu algumas oportunidades, mas não demonstrou toda a qualidade que o fez se destacar e ser considerado uma das grandes revelações vascaínas dos últimos anos.

Com Cristóvão Borges, no início desta temporada, chegou a jogar como segundo volante, tendo grande compromisso com a parte defensiva, mas não rendeu. Na partida dessa quarta-feira, o jovem meio-campista entrou no lugar de Jean, quando o placar marcava 1 a 0 para os donos da casa, e foi o autor do belo gol que empatou o duelo, aos 39 minutos do segundo tempo. O tento certeiro foi o primeiro da promessa vascaína como profissional.

"Venho trabalhando muito para esse momento. Hoje, graças a Deus, saiu um gol no meu ponto forte, que é o chute. Tenho que agradecer muito a Deus e à equipe por esse momento. Foi muito emocionante. Só a família sabe o quanto a gente trabalha para estar aqui, e graças a Deus consegui esse gol", disse o jovem vascaíno, que já chegou a ser bastante criticado pelos torcedores por, supostamente, faltar entrega em suas atuações.

Evander ainda completou, falando sobre a atuação da equipe: "É para mostrar ao torcedor que o nosso futebol é diferente, o que aconteceu no jogo contra o Vitória foi atípico, não é aquilo que a gente apresentou. Hoje viemos mostrar aqui, fora de casa, o que a gente é capaz de fazer. É manter essa pegada para manter a série de jogos invicto".