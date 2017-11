Zé Ricardo destaca evolução do Vasco em duelo contra São Paulo: "Satisfeito com recuperação"

Foto: Divulgação/Vasco da Gama

O Vasco da Gama ficou apenas no 1 a 1 com a equipe do São Paulo na volta do estádio de São Januário neste domingo (12). Mesmo com o resultado adverso Zé Ricardo elogiou a postura da equipe: ''Não fiquei satisfeito com o resultado, mas sim com a recuperação da equipe, com a produção do segundo tempo''.

O comandante vascaíno comentou sobre a volta da torcida: ''“Equipe também tem que fazer por onde para a torcida apoiar. No primeiro tempo não conseguimos fazer o que esperávamos''

Questionado sobre as alterações durante a partida, Zé respondeu: ''Conseguimos controlar um pouco melhor o meio e chegar no gol. Não queria que lançassem bolas aéreas''.

O Comandante cruzmaltino comentou ainda sobre uma possível volta do xerife cruzmaltino Anderson Martins, já na próxima rodada: ''Anderson Martins treinou hoje, está se sentindo bem melhor. Expectativa é voltar na quarta, mas só vai entrar se estiver 100%''

Zé Ricardo ainda teve tempo para comentar sobre o fabuloso, o camisa nove, que faz muita falta a equipe. ''Amanhã deve ser consultado novamente. O que parece incomodar não é a lesão, mas a patela''.

O Gigante da Colina vai seguir na busca pela vaga na Libertadores, o desafio é mais uma vez em casa, contra a equipe do Atlético-MG, nesta quarta-feira (15), às 21:45 na Arena Independência.