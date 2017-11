Jogo Vasco x Atlético-MG AO VIVO pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

INCIDENCIAS: Jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, a ser disputado no Estádio de São Januário, às 21h45, desta quarta-feira (15), no Rio de Janeiro.

No primeiro turno, em jogo realizado na Arena Independência, o Vasco levou a melhor sobre o time, vencendo o duelo por 2 a 1, com dois gols do atacante Paulinho. O atleta se tornou o primeiro jogador nascido no século 21 a balançar as redes na Série A do Campeonato Brasileiro.

Arbitragem

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e DanIel Luis Marques (SP).

Pendurados: Marcos Rocha, Robinho, Elias, Fábio Santos, Gabriel, Roger Bernardo, Alex Silva e Marlone.

Relacionados Atlético

Goleiros: Victor e Cleiton

Laterais: Marcos Rocha, Fábio Santos, Carlos César e Mansur

Zagueiros: Leonardo Silva, Bremer e Erazo

Volantes: Adilson, Elias, Roger Bernardo, Yago e Gustavo Blanco

Meias: Otero, Valdívia e Marlone

Atacantes: Robinho, Fred, Rafael Moura e Capixaba

Suspensos contra o Bahia, o zagueiro Leonardo Silva, o volante Adilson e o atacante Fred voltam ao time diante do Vasco. O mesmo acontece com o lateral-direito Marcos Rocha, recuperado de dores musculares na coxa direita. Por outro lado, o meia Cazares e os zagueiros Felipe Santana e Gabriel seguem em tratamento na fisioterapia.

+ Cazares e dupla de zagueiros são vetados e desfalcam Atlético-MG diante do Vasco

Após o 2 a 2 diante do Bahia em Salvador, o Atlético sequer voltou para Belo Horizonte. Focado na briga por uma vaga no G-7, o Galo viajou direto para o Rio, onde enfrenta o Vasco nesta quarta. Autor de dois gols no empate na Fonte Nova, Robinho elogiou a atuação do Galo e criticou a arbitragem.

Fala, Paulão! "Estamos buscando essa vaga há algumas rodadas, porém o importante de tudo é estar próximo. Há condições do número de vagas aumentar, mas a nossa ideia é entrar nesse grupo sem depender disso. Sabemos que essa rodada é importante, mas não é a última, temos outros jogos. É uma partida difícil, diante de um adversário experiente, que vem de um empate fora de casa, com jogadores de qualidade. Jogar aqui diante da nossa torcida é importante, isso ficou evidente no jogo contra o São Paulo. É continuar trabalhando e procurar fazer a nossa parte na reta final", disse o zagueiro em entrevista coletiva.

Pendurados: Henrique, Caio Monteiro, Andrés Ríos, Paulão, Mateus Vital, Yago Pikachu, Nenê, Paulo Vitor, Wagner, Escudero e Jomar.

Provável Vasco: Gabriel Félix, Madson, Breno, Paulão e Henrique; Jean, Wellington, Paulinho, Nenê e Pikachu; Andrés Ríos.

O técnico Zé Ricardo terá os retornos de Breno e Wellington, suspensos contra o São Paulo. O goleiro Martín Silva segue a serviço da Seleção Uruguaia, e Anderson Martins, embora tenha treinado normalmente nos últimos dias, não teve a sua participação assegurada pelo treinador. No departamento médico estão o centroavante Luis Fabiano e o lateral-esquerdo Ramon.

Invicto há 10 jogos, o Vasco está a um ponto do sonhado G-7. Com as derrotas de Botafogo e Flamengo, o Almirante até teve a oportunidade de entrar na zona de classificação para Libertadores, mas apenas empatou com o São Paulo em casa. Na oportunidade, o técnico Zé Ricardo destacou a evolução da equipe contra o Tricolor Paulista.

O Galo, por sua vez, pode ganhar a posição do Vasco na classificação em caso de vitória. Décimo colocado, o Atlético-MG possui uma vitória a menos que o rival (13 x 12), mas leva vantagem no saldo de gols (-1 x -7).

O resultado positivo nesta quarta é fundamental, uma vez que o Gigante da Colina pode passar Flamengo e Botafogo na classificação, jogando a pressão para cima dos rivais, que jogam apenas na quinta.

Separados por apenas três pontos na tabela, Vasco e Atlético-MG almejam o mesmo objetivo: Libertadores. Com 49 pontos, o Cruzmaltino vem de empate diante do São Paulo, em São Januário, enquanto o Galo, com 46, também empatou na rodada 34, diante do Bahia.

