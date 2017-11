"Misto de sentimentos frustados", diz Zé Ricardo após novo tropeço em São Januário

São Januário - Foto: Paulo Fernandes/Vasco.com.br

Com direito a mosaico da torcida em homenagem aos 90 anos de São Januário, o Vasco recebeu o Atlético Mineiro e, mais uma vez, tropeçou jogando em casa. A equipe começou bem, teve um primeiro tempo muito produtivo, abriu o placar com Andrés Ríos, mas recuou no segundo tempo e, em lance originado após falha de Nenê, Fred empatou a partida, dando número finais ao duelo, que terminou mesmo com 1 a 1 no marcador.

Mesmo com o resultado decepcionante, o discurso de Zé Ricardo, treinador vascaíno, se mantém positivo: "Vai se criando expectativa, né? O Vasco tinha uma perspectiva diferente, e essa perspectiva foi aumentando, culpa dos atletas, nossa. Fizemos uma pontuação próxima do G7, e essa expectativa vai aumentando".

A principal novidade na equipe carioca para a partida contra os mineiros foi a entrada de Evander no time titular. O garoto vinha de duas atuações boas, contra Santos e São Paulo, e recebeu a oportunidade do treinador, tendo feito um ótimo primeiro tempo e cobrado o escanteio que originou o gol vascaíno.

"No meu modo de ver, tivemos bem acima. O Evander faz parte disso, jogador que a gente conhece bem, momento dele ia chegar, chegou e estava preparado. Aumentou sua intensidade do jogo e devagarzinho ele vai se adaptando ao futebol profissional. Está à vontade", falou Zé Ricardo sobre a evolução do jovem.

Outro ponto crucial da partida foi a falha de Nenê no lance que culminou no gol do Atlético Mineiro. Com a pressão dos visitantes, a defesa tirou parcialmente a bola, que caiu nos pés de Nenê. O meio de campo dominou e tentou passar, de maneira previsível, mas o passe foi interceptado e, na finalização seguinte, Fred não perdoou.

"Os dois últimos jogos, acaso ou semelhança, sofremos gols muito parecidos, saída de bola que a gente errou, mas o Nenê? Falar do Nenê, nos ajudou tanto, nos deu muitas vitórias. Nem conversei, mas quem está mais chateado com isso e ele próprio", pontuou o treinador vascaíno, dando apoio ao seu camisa 10.

O próximo encontro do Vasco será contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada. Será a antepenúltima partida da equipe pelo Campeonato Brasileiro de 2017, com os duelos seguintes sendo contra o Cruzeiro, também fora de casa, e Ponte Preta, no Rio de Janeiro.

"A preocupação é sempre integral, sempre estar atento, montar uma estratégia de jogo. Sabemos que o jogo lá na Arena da Baixada é muito veloz, Atlético sabe usar isso. Mas acredito que tenhamos também facilidade porque temos atletas muito técnicos", encerrou Zé Ricardo, planejando o próximo confronto.