Zagueiro Breno será submetido a artroscopia no joelho e desfalca Vasco em reta decisiva

(Foto: Paulo Fernandes/Vasco)

O Vasco terá problemas nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Com uma lesão no menisco, o zagueiro Breno passará por cirurgia que tem prazo de recuperação mínimo de um mês e só volta aos gramados em 2018.



A lesão do zagueiro cruz-maltino aconteceu no último domingo (19), na derrota de 3 a 1 para o Atlético/PR na Arena da Baixada. O jogador prendeu o pé no gramado sintético do estádio e acabou se lesionando. Breno será avaliado nesta quarta-feira (22) para poder passar por artroscopia com o doutor Renê Abdalla, o mesmo que operou Kelvin e Ramon neste ano, e acompanha todo o processo de recuperação de Luis Fabiano.



De acordo com o coordenador científico do clube, o problema no menisco foi dos mais simples, mas a recuperação prevista é de um mês. Devido a isso Breno perderá os jogos diante de Cruzeiro, em Belo Horizonte, e Ponte Preta, em São Januário. Zé Ricardo perde com a saída do zagueiro, mas deve ter menos dores de cabeça já que Anderson Martins deve voltar ao time, assim como Madson, que se recupera de dores no quadril.



Desde que chegou ao clube, Breno foi titular absoluto, tanto ao lado de Paulão quanto ao lado de Anderdon Martins. Tanto com Milton Mendes quanto com Zé Ricardo, o zagueiro se tornou um dos pilares na arrancada pela vaga na Libertadores.

O Vasco possui 50 pontos e é o nono colocado na tabela, dois pontos atrás do Botafogo, o primeiro time dentro do G-7 do Brasileirão. Dois jogos decidirão a vida do clube alvinegro.