Evander mira classificação para Libertadores no Vasco: “Temos chance se fizermos nossa parte”

(Foto: Paulo Fernandes/Vasco.com.br)

O Vasco treinou na manhã desta quinta-feira (23) em São Januário, visando o duelo diante do Cruzeiro no domingo, em Belo Horizonte. Após as atividades, o meia Evander concedeu entrevista coletiva.

O jovem vascaíno começou falando sobre as oportunidades ganhas com Zé Ricardo, a confiança adquirida após as boas atuações e o lindo gol diante do Santos: “Foi amadurecimento das partidas, confiança aumentando. Quando saiu o gol contra o Santos, a confiança foi lá em cima. Consegui apresentar o futebol que sempre tive”, afirmou o menino.

O meia vinha tendo uma boa sequência de jogos, mas no último foi sacado por Zé Ricardo e deu vaga ao volante Jean, pelo poder de marcação do companheiro. Contra o Cruzeiro, Evander pode voltar.

“Zé ainda está vendo o que pode acontecer. Ainda não definiu. O Jean é um cara de mais contenção, mantém a defesa, dá mais marcação. Eu dou mais qualidade no passe, na saída de bola. E acaba trocando a função do Wellington, que fica mais preso quando eu jogo”, disse o jovem.

O menino também ressaltou as voltas de Anderson Martins e Madson ao time titular e a forte preparação para buscar os fundamentais três pontos diante do atual campeão da Copa do Brasil no Mineirão.

“Estamos trabalhando firme, o professor (Zé Ricardo) está ajeitando a equipe para irmos para cima do Cruzeiro com tudo. Madson e Anderson são reforços importantes. Nossa linha de zaga vem tendo grandes atuações”, completou.

Perguntado se assistiu o Grêmio (final da Libertadores), Evander foi direto, afirmou que há de se ter raça para buscar os resultados e não depender de nenhum resultado nessa reta final: “Temos chance se fizermos nossa parte. Vamos cumprir com nossas obrigações. Temos que ter raça, mostrar nosso futebol e buscar o resultado”, comentou.

O Gigante da Colina visita o Cruzeiro no domingo, às 17h, no Mineirão. O jogo é decisivo para o clube carioca na busca por uma vaga na Libertadores de 2018.