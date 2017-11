Eurico Miranda é intimado a depor por suspeita de fraudar eleições no Vasco

Google Plus

(Foto: Paulo Fernandes/Vasco.com.br)

O presidente Eurico Miranda terá mais problemas nesta semana. O mandatário foi intimado a depor na Delegacia de Defraudações da Policia Civil nesta quarta-feira (29).



Eurico é suspeito de fraudar a polêmica urna 7, caixa qual o consagrou vencedor das eleições realizadas no clube. Nas seis urnas anteriores, houve um grande equilíbrio entre o atual presidente e o candidato Julio Brant. Nesta última urna, o mandatário recebeu mais de 400 votos, enquanto Brant não chegou nem à 100.



Oficiais de justiça estiveram em São Januário pessoalmente nesta terça-feira e intimaram o presidente, que deve se apresentar nesta quarta-feira na Cidade da Polícia. Uma funcionária ligada ao mandatário também será ouvida.



Ainda hoje, terça-feira (28), a delegada Patrícia de Paiva Aguiar deverá conceder uma coletiva para esclarecer detalhes da situação.



Vale ressaltar que o Vasco vive uma semana bastante importante. No domingo (3), às 17h, o clube recebe a Ponte Preta, já rebaixada em São Januário e precisa de uma simples vitória para garantir vaga na Libertadores do ano que vem.