Jogo Vasco x Ponte Preta ao vivo online no Campeonato Brasileiro

São Januário é o palco do jogo Vasco x Ponte Preta. O estádio tem capacidade para 40 mil torcedores e promete receber bom público, haja vista que os ingressos foram esgotados antecipadamente.

Foto: Carlos Gregório Jr / Vasco

Na Ponte, a equipe será praticamente a mesma que foi derrotada para o Vitória. Com exceção do zagueiro Rodrigo, que foi expulso por agredir Tréllez ainda no primeiro tempo. Aranha, Nino Paraíba, Marllon, Luan Peres e Jeferson; Elton, Wendel, Danilo e Léo Artur; Lucca e Léo Gamalho.

Para o time que a campo, o técnico Zé Ricardo deve promover mudanças. No sistema defensivo, Gilberto deve ocupar a lateral-esquerda. Henrique, dono da posição, está suspenso. Além disso, Caio Monteiro tem chance de ocupar a vaga de Andrés Rios. Sendo assim, o Vasco deve ir a campo com Martín Silva, Madson, Anderson Martins, Paulão e Gilberto; Jean e Wellington; Yago Pikachu, Nenê e Paulinho; Ríos (Caio Monteiro).

No Vasco, o zagueiro Paulão rechaçou qualquer moleza no confronto diante da Ponte. Para exemplificar, citou o caso do também já rebaixado Atlético-GO, que venceu o Botafogo recentemente: "Estamos vendo o Atlético-GO jogar rebaixado e conquistar grandes resultados, como a vitória sobre o Botafogo, no Rio de Janeiro. Não existe essa questão de facilidade porque a Ponte está rebaixada. É um time que não tem nada a perder e que vai querer dar uma resposta, jogando pela honra", comentou o zagueiro

Já rebaixada, a Ponte Preta já começa fazer planos para 2018. O técnico Eduardo Baptista, que será mantido, falou sobre o processo de reestruturação: ''É remontar, é reconstrução. Antes de falar em título, temos de falar em acesso. É obrigação voltar para a Ponte. A palavra é o acesso. Vamos ter de reconstruir, com um orçamento menor. Já começamos os trabalhos, indo a campo. Depois de domingo, vocês vão ter mais informações. A Ponte tem condições e é forte para subir. Se tiver brigando para subir, também vai lutar pelo título'', disse o comandante.

O último encontro entre Vasco x Ponte Preta aconteceu pela 18ª rodada do Brasileirão. Naquela ocasião, os times não saíram do zero no Moises Lucarelli.

No histórico de confrontos pelo Brasileiro, a igualdade prevaleceu. Ao todo, foram 26 jogos, com oito vitórias do Vasco, seis triunfos da Ponte Preta e 12 empates. No quesito gols marcados, o cruzmaltino vence por 33 a 31.

Vasco x Ponte Preta se enfrentam na última rodada com objetivos totalmente distintos. O time cruzmaltino precisa apenas de uma vitória neste domingo para confirmar classificação à Libertadores. Já a Macaca, que foi rebaixada na última rodada, joga apenas para cumprir tabela.

Na tabela de classificação, o Vasco é o sétimo com 53 pontos, enquanto a Ponte Preta aparece em 18º com 39.

Seja bem-vindo leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Vasco x Ponte Preta ao vivo minuto a minuto, partida válida pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro, a ser disputado em São Januário, neste domingo (3) às 17h (de Brasília).