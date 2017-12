Vasco confirma Leandro Desábato como primeiro reforço para 2018

(Foto: Carlos Gregório Jr./Vasco da Gama)

Pensando na próxima temporada, o Vasco já adiantou o primeiro reforço para 2018. O argentino Leandro Desábato, que atuava no Vélez Sarsfield, da Argentina, foi confirmado na noite deste sábado (16). Leandro, de 27 anos, atua como volante e realizou exames médicos no complexo de São Januário e, após ser aprovado, assinou um contrato de duas temporadas com o Gigante da Colina.

Com o acordo fechado, Desábato afirmou que chega na Colina Histórica para somar e que busca ganhar a Taça Libertadores com a equipe.

"Muito feliz com esse acerto com o Vasco. Se trata de um clube grande, com muitos títulos. Estou muito motivado e com bastante vontade. Vou dar o meu melhor para ajudar o Vasco na busca pelo título da Libertadores. É uma competição importante, que todo clube gostaria de jogar. Contente de estar aqui hoje. Vai ser um ano difícil, de muitas competições, mas espero contar com o apoio da torcida", disse o volante ao site oficial do Vasco.