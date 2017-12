Vasco enfrentará Universidad Concepción na segunda fase da Copa Libertadores da América

Google Plus

Arte: VAVEL.com

O Vasco da Gama conheceu nesta quarta-feira (20) o seu caminho na primeira fase da Libertadores. O Gigante da Colina enfrentará a Universidad Concepción - que bateu o Unión Española durante o sorteio - e decidirá o confronto em casa.

Caso avance, Vasco enfrenta Jorge Wilstermann ou o vencedor de Universitario e Oriente Petrolero na terceira fase da Libertadores. O almirante não fará a volta em São Januário apenas se enfrentar o Jorge Wilstermann

Caso o Vasco vença todos os rivais das fases eliminatórias, o clube carioca cairá em um dos grupos mais difíceis da competição. O grupo 5, que conta com Cruzeiro, Racing e Universidad de Chile.

O Vasco já visitou a cidade de Concepción pela Libertadores no ano de 2001 quando enfrentou o rival da Universidad, Deportes Concepción. A partida de ida, no Chile, foi vencida pelo clube carioca por 3x1 e em São Januário o resultado de 1x0 garantiu a segunda vitória sem problemas e a classificação para as quartas-de-final.

As partidas de ida da segunda fase acontecerão nos dias 30, 31 de janeiro ou 1º de fevereiro. Já as partidas de volta ocorrerão nos dias 20, 21 ou 22 de fevereiro.

Foto: Paulo Fernandes/Vasco.com.br

O Vasco terminou o Campeonato Brasileiro em 7º e conquistou a vaga na segunda fase da competição, assim como a Chapecoense que terminou o campeonato na 8ª posição.