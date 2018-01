Copinha VAVEL: as grandes revelações do Vasco na história da Copa São Paulo

Valdir Bigode é atualmente o auxiliar técnico do Clube. (foto: Divulgação/ Vasco.com.br)

O Vasco da Gama tem a fama de revelar bons jogadores dentro do cenário nacional. Nomes como Valdir Bigode, Hélton e Alan Kardec brilharam com a camisa do Almirante na Copa São Paulo de Futebol Júnior e deram sequência em suas carreiras pelo mundo afora.

Valdir Bigode

Aos 19 anos, Valdir foi campeão e peça fundamental da equipe vascaína campeã da Copinha no ano de 1992. Naquela edição, Bigode fora artilheiro, marcando 8 gols ao decorrer da competição sendo um deles na final contra o São Paulo.

Foto: Sérgio Berezovsky

Valdir passou por grandes clubes do Brasil, como: São Paulo, Atlético MG e Santos, mas foi no Vasco que escreveu sua história. Com grande identificação pelo clube o ex-atacante ainda pisa nos gramados de São Januário, não mais como jogador e sim como auxiliar técnico do clube.

Hélton

Aos 20 anos o goleiro disputou sua primeira copinha no ano de 1999, onde o Vasco fez uma boa campanha, perdendo apenas para o Corinthians na final por 1 a 0, conquistando assim o vice-campeonato daquele ano. Devido seu bom desempenho na competição, Hélton assumiu, já no ano de 2000, a titularidade da equipe principal, substituindo Carlos Germano.

Foto: Matthew Ashton/Getty Images

Hélton foi titular no primeiro Campeonato Mundial organizado pela fifa vestindo a camisa do Vasco. A equipe carioca foi derrotada mais uma vez na final para o Corinthians, dessa vez em disputa de penalidades, onde o paredão vascaíno pegou a cobrança de Marcelinho Carioca, mas não conseguiu evitar o triunfo corintiano.

Contudo não foi no Vasco que Hélton obteve sua fama, mas sim no clube português FC Porto que o goleiro se destacaria, conquistando quatro taças de Portugal e uma Liga Europa. Vale ressaltar que antes de se transferir para o Porto em 2005 o arqueiro teve uma passagem apagada de três anos pelo União de Leiria.

Alan Kardec

O atacante de 28 anos, foi autor de 40 gols pela categoria juvenil em 2006. No ano seguinte, aos 17 anos, Alan disputou sua primeira Copa SP. O artilheiro é apontado como uma das grandes promessas que apareceram na Colina nos últimos tempos.

Porém a Copinha disputada no ano de 2007 por Kardec não foi uma das melhores do Gigante da Colina, o time foi eliminado ainda na fase de grupos, somando apenas 4 pontos em três partidas.

Após sair do Vasco, Alan rodou por vários clubes no Brasil, teve passagens por: Internacional, Santos, Palmeiras e São Paulo, com uma desvanecida ligação com o Benfica de Portugal entre o período que atuou no Colorado e no Peixe.

Atualmente o goleador atua no Chongqing Lifan, da China. Devido seu aparente descontentamento Alan é recorrentemente especulado em grandes clubes brasileiros e uma volta ao Vasco da Gama também parece ser um dos possíveis caminhos do jogador.