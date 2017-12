Copinha VAVEL: o último título do Vasco na história da Copa São Paulo

Jornal o Globo destacou a título do Gigante da Colina no dia 26 de janeiro de 1992.

No dia 25 de janeiro de 1992, o Vasco da Gama se sagrava campeão inédito da Copa São Paulo de Futebol Júnior. em final disputada, o Gigante da Colina empatou com o São Paulo pelo placar de 1 a 1, mas acabou garantindo o título na disputa da penalidades (5 a 3).

Em 92, o Cruzmaltino contava com atletas nascidos em 71, 72, 73 e 74. Por ter feito um espetacular ano de 1991, que foi coroado pelos títulos do Campeonato Carioca, da Taça Belo Horizonte e da Taça Carlinhos Maracanã, o Vasco foi para São Paulo acreditando que poderia fazer história.

Na fase de grupos, o Almirante duelou com São Paulo, Bahia, Nacional (SP), Portuguesa (SP) e Atlético (MG). A única derrota foi para o tricolor baiano, pelo amplo placar de 3 a 0, porém a equipe carioca não se abateu, se classificou em segundo lugar, com duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota. O Vasco ficou apenas um ponto atrás do tricolor paulista, que viria a ser seu adversário na final.

Quartas de final

O cruzmaltino enfrentou a Ponte Preta nas quartas de final e não tomou conhecimento da equipe de Campinas, venceu por 3 a 1 e garantiu vaga na semifinal da competição.

Semifinal

Após superar Corinthians e Fluminense na fase de grupos, o Santa Tereza (MG) eliminou nada mais, nada menos que o Santos nas quartas de final. A equipe mineira, surpresa da semifinal, pegaria logo o embalado Vasco da Gama de Valdir Bigode e Cia, que não tomou conhecimento e venceu pelo placar de 2 a 0.

Final

foto: Sérgio Berezovsky

No dia do aniversário da cidade de São Paulo, jogando no Estádio do Pacaembu, mesmo com torcida adversária em maior número, o Gigante da Colina não se amedrontou e abriu o placar logo no primeiro tempo com Valdir Bigode, porém na segunda etapa não conseguiu segurar a pressão são paulina e Andrei acabou marcando o gol de empate, terminando assim o jogo, o que levaria a grande decisão para a disputa de pênaltis.

O Gigante da Colina converteu todas as penalidades, já o tricolor paulista havia perdido uma com o volante Mona, que chutou pra fora, decretando assim vitória do Vasco por 5 a 3 e festa do Almirante.