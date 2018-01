Sem convencer, Vasco vence Juventus-SP em Diadema

Google Plus

INCIDENCIAS: PRIMEIRA PARTIDA DA FASE DE GRUPOS DA COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JR; A PARTIDA FOI REALIZADA ÀS 16H, NO ESTÁDIO DISTRITAL DO INAMAR, EM DIADEMA (SP)

O Vasco da Gama travou na tarde desta terça feira (02), um duelo contra a Juventus-SP no Estádio Distrital do Inamar, em Diadema, na sua primeira partida da Copa SP de Futebol Jr. O Gigante da Colina saiu vitorioso pelo placar de 2 a 0.

Primeira etapa de susto e alívio

A equipe do interior paulista começou a partida assustando o cruzmaltino, logo aos seis minutos o zagueiro Caio Marcelo acertou o um bonito calcanhar que explodiu na trave. Depois disso a Juventus não levou mais perigo a meta do Goleiro Alexander.

Aos 7 e aos 20 minutos o Vasco criou boas oportunidades para abrir o placar com Robinho e Marrony, porém somente aos trinta e nove minutos, Hugo Borges, que está disputando sua terceira copinha, abriu o placar para o Almirante. Lucas Santos (Robinho) fez bonita jogada e deixou o matador vascaíno cara a cara com o goleiro.

Robinho foi um dos destaques da partida, dando uma linda assistência para o primeiro gol da equipe.

(foto: Carlos Gregório Jr / Vasco.com.br)

Segunda etapa tranquila e de superação

Gigante da Colina não sofre muito no segundo tempo, mas também cria poucas oportunidades e fica longe de mostrar o seu real potencial para o restante da competição, que exigirá bastante preparo físico e psicológico dos meninos da colina.

Já quase no fim da partida, mais precisamente aos quarenta e três do segundo tempo, Marrony faz bela arrancada e passa a bola para Léo Reis, que só empurrou a bola para o gol, saindo do banco para marcar o gol que ''fechou o caixão'' e garantiu a vitória cruzmaltina em Diadema.

Próximo Desafio

O Vasco enfrentará muito em breve a equipe do Espirito Santo. Com pouquíssimo tempo de descanso os atletas ja voltam a campo nesta sexta-feira (05). O cruzmaltino é membro do grupo 26 ao lado de Água Santa, Juventus SP e Espírito Santo.