Rafinha confirma interesse do Vasco e deixa futuro no Cruzeiro em aberto

(Foto: Marcello Zambrana/LightPress/Cruzeiro)

O meia do Cruzeiro Rafinha confirmou nesta quarta-feira (03) que recebeu proposta do Vasco da Gama. O jogador de 34 anos é tido como peça chave no elenco de Mano Menezes, mas deixou seu futuro em aberto. Rafinha se reapresenta hoje em Belo Horizonte.

A confirmação da sondagem por parte do Vasco foi dada pelo próprio atleta no Aeroporto de Confins, em Minas Gerais. "Teve a proposta, eu tenho contrato com o Cruzeiro, tenho mais um ano de contrato e agora vou esperar chegar em Belo Horizonte, conversar com o Mano e com a diretoria pra ver o que pode acontecer".

Rafinha é considerado um reserva importantíssimo para a comissão técnica do Cruzeiro. O meia participou de 55 jogos em 2017 tendo iniciado 38 deles como titular e marcou três gols ao longo de toda a temporada com a camisa do time mineiro.

O Vasco segue em busca de jogadores para reforçar o seu elenco. O Gigante da Colina estuda opções para trazer experiência e qualidade técnica ao meio-campo da equipe que disputará a Libertadores neste ano de 2018.

Foto: Divulgação/Vasco

Até o momento apenas dois nomes foram confirmados para reforçar o elenco do Almirante. O atacante Rildo ex-Coritiba e o volante Leandro Desábato ex-Vélez. O Vasco faz a sua estreia na temporada no dia 17 deste mês contra o Bangu pelo Campeonato Carioca.