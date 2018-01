Mesmo com poucos reforços, Vasco se reapresenta "motivado" para 2018

(Foto: Paulo Fernandes/Vasco.com.br)

Motivação é a palavra-chave para o pontapé inicial da temporada 2018 vascaína. A reapresentação do elenco do Vasco da gama aconteceu na manhã desta quarta-feira (03) com duas novidades, até o momento. O volante Leandro Desábato, ex-Vélez Sársfield e o atacante Rildo, ex-Coritiba já treinaram em São Januário e tiveram os primeiros contatos com o grupo.

Testes físicos e clínicos foram passados aos atletas, visando o primeiro compromisso cruzmaltino, que será no dia 18 de Janeiro, às 19h30 no gramado da Colina histórica, contra o Bangu, válido pela primeira rodada da Taça Guanabara. Porém, nem todo mundo conseguiu se apresentar para a temporada atual e já começar a preparação para as batalhas que o expresso da vitória terá pela frente.

O goleiro Martín Silva, meia-atacante Nenê, o zagueiro Anderson Martins e o volante Wellington não se reapresentaram por motivos diferentes. O camisa dez está na Austrália e não conseguiu trocar o voo. O clube já está ciente e deu o aval. O jogador tem até o fim de semana para se reapresentar. O uruguaio iniciará os treinamentos amanhã. Anderson e Wellington tiveram problemas pessoais mas irão se reapresentar normalmente. Entretanto, apesar das ausências, o técnico Zé Ricardo espera uma grande expectativa para a temporada.

"Senti o grupo bastante motivado. A expectativa é grande para um ano importante para o Vasco. Como esperávamos, a apresentação foi com bastante entusiasmo. Queremos dar um bom retorno para a nossa torcida. O clube merece coisas boas e vamos trabalhar muito por isso. Nossa base foi mantida, tivemos chegadas importantes e tenho certeza que vão ajudar bastante o grupo", afirmou o treinador.

Além do Campeonato Carioca, o Vasco começa a sua preparação para a Libertadores. No dia 31 de Janeiro, o cruzmaltino irá até o Chile para enfrentar o Universidad Concepción, às 20h45 no Estádio Municipal de Concepción. E nessa maratona de jogos que vai enfrentar pela frente, o comandante esperar encarar ambos os campeonatos de uma forma competitiva.

"Certamente a nossa participação na Libertadores tem um peso importante, mas sem dúvida vamos encarar o Carioca de forma muito profissional e muito firme. Queremos um bom início de temporada, para que a gente possa se motivar mais com os resultados postivos, e que com isso sobre energia para trabalhar nas outras competições. Vamos encarar tudo de forma muito séria. Acreditamos que dia 18, contra o Bangu, vamos ter uma equipe bastante competitiva em campo", finalizou.

O Vasco segue suas atividades nesta quinta-feira (04/01) no CT Vargem Grande, em período integral.