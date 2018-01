Em busca de zagueiros, Vasco mira contratação de Douglas Grolli, ex-Chapecoense

Douglas Grolli durante um treino pela Chapecoense em 2017. (Foto: Divulgação/Chapecoense)

Após poucas novidades na reapresentação do elenco do Vasco na última quarta-feira (03), o clube segue se movimentando em busca de novos reforços para a temporada 2018. O técnico Zé Ricardo reencontrou o elenco, com um problema a ser resolvido: setor defensivo.

O cruz-maltino negocia com o zagueiro Douglas Grolli, que atuou na Chapecoense no último Campeonato Brasileiro. Grolli tem contrato com o Cruzeiro até fevereiro deste ano, mas vai renovar com o clube mineiro para que haja um novo empréstimo. Em entrevista ao portal Superesportes, o vice-presidente de futebol da raposa, Itair Machado, confirmou que o jogador tem propostas de um clube de fora (Romênia), da própria Chapecoense e do Vasco.

Além de Douglas, outro nome que surge para uma possível contratação é a do equatoriano John Narváez, que estava na LDU e já teve passagens pela seleção de seu país. Além de atuar na zaga, o jogador também atua na lateral esquerda, posições carentes no elenco vascaíno.

A dupla de zaga titular do fim do ano passado continua, porém, outros quatros zagueiros desfalcam o time neste início de ano. Atualmente estão no elenco Breno e Ricardo Graça, que já se reapresentaram e também Anderson Martins, que ainda não se apresentou por conta das férias, mas devem retornar aos treinos até o fim da semana. Lucas Rocha e Rafael Marques tiveram seus contratos encerrados. Paulão, que veio emprestado pelo Internacional, foi devolvido. Jomar, que tem contrato até 2019, está fora dos planos do Vasco e treinará separadamente até encontrar um novo clube.