Em primeira pré-temporada como profissional no Vasco, Ricardo Graça destaca referências no time

Ricardo Graça em treino nesta quinta-feira (04). (Foto: Paulo Fernandes/Vasco da Gama)

Desde 2009 no Club de Regatas do Vasco da Gama, Ricardo Graça vive sua primeira pré-temporada como jogador profissional. Um dos nomes que faz parte do grupo de jovens promessas do Gigante da Colina, o zagueiro participou nesta quinta-feira (04) das atividades em período integral, no Centro de Treinamento Vargem Grande.

Vindo de uma temporada avassaladora na categoria juniores e após ter feito a transição para o time principal no meio do ano passado, o jogador tem a oportunidade de seguir construindo uma grande trajetória em São Januário, além disso, pensa em grandes conquistas.

"A primeira pré-temporada como profissional está sendo esse ano. O grupo está muito motivado. Todos voltaram das férias bem fisicamente, ninguém veio abaixo. Todos estão com muita vontade. Queremos grandes coisas esse ano, a começar pelo Carioca e pela Libertadores", disse.

"A expectativa é a melhor possível. Ano passado fiz a transição do juniores, subi no meio do ano. O Zé Ricardo vem dando oportunidade para os garotos da base, acredito que nesse ano não será diferente. Espero estar preparado dar o meu melhor quando a oportunidade chegar, sempre pensando na equipe", concluiu.

Para o jovem de 20 anos, a primeira experiência se torna fácil com grandes referências, colocando nas suas citações os atuais zagueiros do Vasco, Breno e Anderson Martins, destacando também a admiração pelos mesmos.

"O Breno e o Anderson Martins são espelhos para mim, dois grandes zagueiros. Treinar e aprender com eles se torna bem mais fácil. Tê-los do meu lado aumenta minha motivação. Tento sempre fazer o que eles me dizem, sei que são os melhores conselhos. São extraordinários dentro de campo e têm trajetórias que eu admiro e respeito muito", afirmou

Além disso, Ricardo também falou sobre a importância de seus companheiros da base no elenco profissional. O Vasco segue realizando um trabalho essencial com a presenças de jogadores importantes da base. "Ter os nossos companheiros da base aqui é muito importante. É muito legal ver os meninos, até mais novos que eu, brigando por seu espaço no time de cima. Fico muito feliz em ver que a garotada está bem representada", finalizou.