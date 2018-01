Vasco descarta troca por Escudero e reduz interesse em Kieza

Foto: Maurícia da Mata/EC Vitória

Após poucas novidades na reapresentação do elenco do Vasco na última quarta-feira (03), o clube segue sem boas novidades. A possível troca entre Gigante da Colina e Vitória não irá mais acontecer. A ida de Escudero para o clube baiano foi descartada pelo seu empresário, Jóse Luis Galante. As negociações entre ambas diretorias não alavancou e com isso, o interesse do clube carioca em Kieza, também se esfriou.

Mesmo com o interesse reduzido, a possibilidade da contratação de Kieza não foi totalmente destacada. O atacante é considerado caro – custa cerca de R$ 240 mil por mês -, o que faz a diretoria cruz-maltina avaliar melhor a transação. Por outro lado, a liberação por parte do Vitória não é considerado difícil. "Kieza é atleta do clube, e o queremos para 2018. Até agora não recebemos nenhuma proposta. Caso apareça algo bom para o clube em relação ao jogador, é algo que pode ter conversa", disse Erasmo Damiani, diretor de futebol do Vitória, na última quarta-feira (03).

Entre isso tudo, o clube segue se movimentando em busca de novos reforços para a temporada 2018, voltando-se especialmente para o setor defensivo. Com apenas três zagueiros à disposição – Anderson Martins, Breno e Ricardo -, a diretoria trabalha para reforçar o setor. Diego Grolli se tornou uma especulação para o Vasco, mas ainda não há negociações.