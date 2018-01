Surpreso, Rodrigo se diz contente com a chance de ser capitão: "Não esperava"

(Foto: Carlos Gregório Jr/Vasco.com.br)

Capitão de primeira viagem, o volante Rodrigo tem um papel fundamental nessa Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2018. Liderar seus companheiros é de uma responsabilidade tão importante quanto a de marcar um gol, seja em uma partida decisiva ou não.

Na estréia da equipe na copinha, o jogador, criado nas categorias de base do Vasco da Gama, sentiu o "frio" na barriga por ser a primeira vez em sua curta carreira, até o momento, em que ele coloca a braçadeira de capitão e vai para o campo. A vitória sobre a Juventus, de São Paulo, na primeira rodada, contribuiu ainda mais para Rodrigo seguir comandando, dentro de campo, seus companheiros. Uma situação que até pra ele, é novidade.

"Quase não acreditei quando o professor Marcus me chamou e disse que eu seria o capitão da nossa equipe na estreia da Copinha. Para falar a verdade, eu não esperava que isso fosse acontecer. Foi uma surpresa boa e que me deixou bastante feliz, principalmente por ver que a comissão técnica deposita uma confiança muito grande em mim. Foi uma experiência que ficará marcada na minha história, pois o Vasco é o clube do meu coração. Vou trabalhar ainda mais forte agora, pois sei que a responsabilidade aumentou", explicou o atleta.

E se antes Rodrigo teve a ansiedade de estrear como capitão e por ser a primeira rodada do cruzmaltino na competição, agora terá o nervosismo por outro motivo. O próximo compromisso do Vasco pela copinha poderá antecipar sua classificação para a fase seguinte, caso vença. De acordo com o volante, o elenco vai crescer durante o campeonato e, com mais raça e dedicação por parte dos jogadores.

"Acredito que o nosso grupo vai evoluir e crescer mais no decorrer da Copinha. O que espero para o próximo jogo é a mesma dedicação e ainda mais vontade. Iremos em busca dos três pontos", afirmou Rodrigo.

Alojado em Santo André (SP), o Vasco da Gama enfrenta o Espírito Santo (ES) nesta sexta (05), às 16h, no Estádio Distrital de Inamar, em Diadema (SP). A tendência, é que não haja alteração no time titular que começou o jogo, na estreia da copinha com: Alexander, Rafael França, Ulisses, Caio Marcelo e Luan; Rodrigo e Linnick; Dudu, Robinho, Marrony e Hugo Borges.