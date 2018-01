Vasco libera, e reapresentação de Anderson Martins e Nenê será apenas no dia 8

(Foto: Paulo Fernandes/Vasco da Gama)

A reapresentação de Nenê e Anderson Martins ainda não aconteceu. Os jogadores deveriam ter se apresentado na última quarta-feira (04), quando ocorreu a reapresentação oficial do elenco cruz-maltino. No terceiro dia de treinos, no centro de treinamento de Vargem Grande - onde o clube realiza a pré-temporada -, a dupla mais uma vez não compareceu.

Nenê e Anderson Martins solicitaram se reapresentarem na próxima segunda-feira (08), e a diretoria do Vasco liberou. Além da dupla, Escudero também é esperado para se apresentar no início da semana.

A possível troca entre Gigante da Colina e Vitória não irá mais acontecer. As negociações entre ambas diretorias não avançou e com isso, Escudero voltará para se reapresentar no Vasco. A expectativa é que ele volte na segunda-feira (08).

O zagueiro Anderson era esperado para se apresentar ainda nesta sexta-feira (05), porém, é notória a insatisfação do atleta com atuais condições no Vasco. Uma das peças essenciais no elenco, mostrou-se insatisfeito com duas situações: financeira e política.

Foto: Paulo Fernandes/Vasco da Gama

Em relação a situação financeira, há atraso nos salários ao longo do segundo semestre de 2017. Na última terça-feira (03), o clube quitou um mês de vencimento, mas ainda falta pagar novembro, 13º e as férias. O zagueiro tem um dos maiores salários no elenco, entretanto, não é esperada uma saída. No lado político, a indefinição de quem será o novo presidente do Vasco também trás preocupações para Anderson.