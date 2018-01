Incerteza: cenário político atrapalha definição de fornecedor de material esportivo no Vasco

(Foto: Paulo Fernandes/Vasco.com.br)

A indefinição sobre quem será o presidente do Vasco em 2018 não atrapalha somente o planejamento do técnico Zé Ricardo. O impasse entre Eurico Miranda e Julio Brant ronda uma das principais incertezas do clube para esse ano: quem fornecerá o material esportivo do Cruz-Maltino?

Desde o final do ano passado, Umbro, Topper, New Balance e Diadora fizeram contato com o Vasco visando estampar suas marcas na camisa do Gigante da Colina. Entretanto todas as empresas esbarraram em algum problema nas tratativas - seja por incerteza política ou econômica.

Umbro

Atual fornecedora, a empresa está desde 2014 na camisa do clube. Com a parceria, o Vasco recebeu cerca de R$ 56 milhões por um vínculo de três anos e meio. No fim do ano, a empresa chegou a conversar com Julio Brant para tratar da renovação do contrato mas freou no impasse político vivido pelo clube e na pedida do clube.

Diadora

Principal candidata à estampar a camisa do Vasco na atual temporada, a empresa está muito perto de fechar o contrato com o Cruz-Maltino. O problema está em quem assinará esse contrato. Julio Brant, possível presidente em 2018, já disse não ter gostado da postura da empresa em ter tratado com o então presidente Eurico Miranda.

O impasse é tão grande que o grupo de Brant revelou também que caso seja feito o acordo em definitivo e Brant assuma posteriormente, o contrato será avaliado pela atual gestão. Outra declaração é a de que se for preciso, o contrato será renegociado ou até mesmo rescindido na Justiça.

Nike

A Nike é a fornecedora mais bem vista pelo grupo de Julio Brant. Recentemente, Assis foi acionado para iniciar o contato entre as partes. Contudo, o empresário sofreu um infarto no último dia 16 e as conversas esfriaram. Além disso, a empresa geralmente tem dificuldade em fornecer para o Brasil e ainda precisaria se estabelecer.