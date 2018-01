Henrique se diz maduro e destaca comprometimento de elenco vascaíno

Foto: Paulo Fernandes/Vasco.com.br

Mundialmente conhecido por revelar craques, o Cruzmaltino sempre visa o aproveitamento dos jogadores que sobem da base ao profissional, muitas vezes deixando de fazer contratações de risco e apostando em seus jovens valores.

Um nome que tem oscilado bastante dentro da equipe nas últimas temporadas é o de Henrique. O jovem lateral-esquerdo subiu como uma das maiores promessas do clube, chegando a ser comparado ao maestro Felipe, o atleta mais vitorioso da história do Vasco, mas não conseguiu se firmar no time titular, sendo bastante contestado por boa parte da torcida.

Para a função, na última temporada, Ramon, campeão da Copa do Brasil de 2011, foi repatriado, mas o atleta sofreu uma lesão e apenas poderá voltar a atuar em abril. Sem contratações em 2018, até então, para a posição, Henrique e Alan Cardoso terão de segurar a barra, mesmo com a desconfiança dos torcedores e a pressão por ser um ano de disputa da Copa Libertadores.

"Na nossa vida sempre passamos por altos e baixos. Costumo dizer que o que significa é como vamos suportar esses momentos baixos. Graças a Deus eu tive a oportunidade, infelizmente com a contusão de um amigo que é querido por todos aqui. Sei o quanto o Ramon é importante para a nossa equipe, a minha missão é de poder contribuir também. Estava preparado, continuei treinando, não abaixei a cabeça e isso foi importante para mim. Valeu a pena no final do campeonato, com a classificação e todas as atuações que tive", declarou Henrique, que foi titular na reta final do Campeonato Brasileiro do último ano e conseguiu ter boas atuações, ajudando a equipe a conquistar uma vaga na principal competição da América do Sul.

Sobre o intenso ritmo da pré-temporada da equipe e as mudanças no elenco, o jovem lateral disse: "O grupo é muito bom. Conseguimos fazer o que eles pediram durante as férias. Não chegamos tão desgastados. O cansaço é normal, porque estamos realizando treinos em período integral. Mas sabemos que é necessário e que vamos ganhar lá na frente. Esse esforço é para colher no futuro. A gente vem com uma base do ano passado, isso é muito importante. Saíram alguns jogadores, mas nossa base foi mantida, nosso jeito de jogar. Quem chegar só vai agregar e vai conseguir entrar no ritmo".

O Vasco estreará no Campeonato Carioca no dia 18 deste mês, contra o Bangu, enquanto a estreia na Libertadores será no dia 31 do mesmo mês, pela segunda eliminatória da fase prévia da competição continental.