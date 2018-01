Empresário revela que Paulão deixou o Vasco por conta de problemas financeiros

Titular do Vasco em boa parte do ano de 2017 o zagueiro Paulão foi uma das principais perdas do time para essa temporada. Sua saída, segundo o empresário que intermediou sua ida ao Vasco, foi motivada pelas dificuldades financeiras que vive o clube de São Januário.

Segundo o empresário Vinicius Prates são 8 meses de imagem, 3 meses de salário, férias e 13º atrasados que impossibilitaram a permanência do jogador no Gigante da Colina. Em contato com a VAVEL.com Vinicius afirmou que existia interesse de ambas as partes na permanência do jogador, mas o problema financeiro falou mais alto.

O zagueiro de 31 anos disputou 24 das 38 partidas do clube no Brasileirão e balançou as redes uma vez. Mesmo contestado pela torcida, o jogador retornará ao Internacional, clube que defende desde 2014. Paulão também defendeu o Cruzeiro, o Grêmio e teve passagem apagada pelo futebol chinês.

Foto: Paulo Fernandes/Vasco.com

O problema financeiro do Vasco não se limita ao futebol. Segundo reportagem do jornal O Globo o problema chegou até a equipe de basquete do clube que vive péssima fase na NBB e que tem três meses de salários atrasados.