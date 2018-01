Com três dias de atraso, Nenê se reapresenta ao Vasco

Com três dias de atraso, Nenê se reapresente ao Vasco neste sábado (Foto: Paulo Fernandes/Vasco da Gama)

Após três dias da reapresentação oficial do elenco do Vasco, Nenê se apresentou na manhã desta sábado (06), e treinou junto com o elenco cruzmaltino no centro de treinamento de Vargem Grande, onde realizam a pré-temporada. Entre todos do elenco, ainda restam se apresentar Escudero e Anderson Martins.

Nenê treina junto com o elenco no centro de treinamento Vargem Grande (Foto: Paulo Fernandes/Vasco da Gama)

Nenê estava de férias na Austrália e solicitou a diretoria do Vasco para que pudesse se apresentar depois. O prazo estimado era até a próxima segunda-feira (8). Além do meia campista, quem se apresentou também foi o volante Marcelo Mattos, que volta se recuperando de uma cirurgia na coxa.

Primeiro jogo oficial do Vasco neste temporada, acontece no dia 18 de janeiro, contra o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca. No dia 31, o time já estreia pela Libertadores, contra o Universidad de Concepción, do Chile, a partida ocorrerá fora de casa.