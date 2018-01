Vasco anuncia contratação de zagueiro Luiz Gustavo, revelado pelo Palmeiras

foto: DIvulgação/ Vasco da Gama

Visando melhorar o setor defensivo para a disputa da Libertadores deste ano o Vasco da Gama apresentou na tarde desta sexta-feira (06), o jovem zagueiro Luiz Gustavo, de 23 anos, que estava no Oeste. O jogador foi anunciado e logo em seguida participou das atividades com o resto do grupo.

Luiz foi revelado pelo Palmeiras em 2012, e era tido com uma das promessas da base do clube, o que levou o mesmo a fazer um estágio no Arsenal (ING). No profissional, o jogador acabou não tendo muitas oportunidades na equipe paulista e acabou se transferindo para o Vitória. Na equipe baiana Luiz Gustavo conseguiu demonstrar o seu futebol e se manteve por 3 temporadas, até o final de 2015.

Em seguida o jogador teve passagens por Ferroviária, Avaí e por fim estava no Oeste. Em todas essas equipes o atleta jogou por empréstimo e no fim do ano passado teve seu contrato com o Palmeiras encerrado, o que lhe permitiria acertar com o Vasco sem problemas.

Questionado sobre a experiência de vestir a camisa do Gigante da Colina o defensor afirmou: "É uma emoção muito grande. Pela história que tem o Vasco dentro do futebol nacional, vários jogadores passaram por aqui e brilharam. Fico feliz e lisonjeado de fazer parte desse grupo. Espero escrever minha história daqui para frente".

O atleta ainda deixou um recado para a torcida e evitou falar sobre titularidade. "Chego para somar, para ajudar os meus companheiros. Espero poder ajudar muito o Vasco e estou à disposição para o que precisarem de mim. Deixo essa escolha para o professor Zé Ricardo", concluiu.

As boas atuações nas divisões de base levaram o defensor a ser convocado para as seleções de sub-15 e sub-20. Esta é a quarta contratação do cruzmaltino para a temporada, além de Luiz Gustavo, foram contratados: Leandro Desábato (VOL), Rildo (ATA) e Thiago Galhardo (MEI).