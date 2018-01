Visando início das competições, elenco do Vasco faz treinamentos em Vargem Grande

Elenco treina na manhã deste sábado no CT de Vargem Grande (Foto: Paulo Fernandes/Vasco da Gama)

Visando o início da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, o elenco do Vasco segue se preparando no Rio de Janeiro. O time está treinando no centro de treinamento em Vargem Grande, em dois períodos. Para uma melhor experiência, alguns equipamentos do Caprres (Centro Avançado de Prevenção, Reabilitação e Rendimento Esportivo), foram levados ao local para a pré-temporada.

Entre todos os jogadores somente Escudero e Anderson Martins ainda não se reapresentaram no Vasco. Luis Fabiano e o zagueiro Breno, estão se recuperando de lesão e treinam separado do restante do elenco. O esperado é que voltem aos treinos ainda neste final de semana.

Com período pequeno até que as competições cheguem, antes das férias a comissão técnica entregou uma espécie de cartilha aos atletas, para que os jogadores voltem ao trabalho da forma ideal. Esta "cartilha" foi entregue ao elenco no término do Campeonato Brasileiro. Entre as dicas, estavam sugestões sobre alimentação e treinos, caso optassem em fazer exercícios durantes as férias.

Primeiro jogo oficial do Vasco nesta temporada, acontece no dia 18 de janeiro, contra o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca. No dia 31, o time já estreia pela Libertadores, contra o Universidad de Concepción, do Chile, a partida ocorrerá fora de casa.