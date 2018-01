Sem receber, ala David Jackson deixa o Vasco

Foto: Paulo Fernandes/Vasco

Insatisfeito com os salários atrasados o ala David Jackson, principal jogador da equipe de basquete do Vasco da Gama, comunicou à diretoria do Gigante da Colina que não atuará mais pela equipe já que o clube não cumpriu o acordo de quitar as dívidas pendentes.

No site Casaca, ligado ao grupo político do presidente Eurico Miranda, a direção explicou a situação e detalhou o acordo feito entre a diretoria e os atletas para o pagamento dos salários. O site ainda comunica de forma oficial a saída do jogador da equipe, confira.

Foto: Paulo Fernandes/Vasco

No Vasco, há acordo com os atletas para pagamento até o dia 20 posterior do mês vencido. O Vasco acertou com o elenco os salários referentes a outubro, portanto a serem pagos até 20/11, sendo assim, há o mês de novembro em atraso, além do 13o, que no caso dos atletas do basquete é proporcional, uma vez que quase todo o elenco foi contratado a partir de agosto/setembro de 2017.



A diretoria reuniu-se com os atletas para prestar esclarecimentos no sentido de que a crise financeira está intimamente ligada ao problema de ordem política existente. Todos os atletas concordaram que devem manter a concentração em modificar o atual panorama do time na tabela do NBB, oferecendo voto de confiança à diretoria.

Após esta reunião, o atleta David Jackson, pressionado por seu empresário, que quis fazer valer o acordo que garante pagamento no dia 20 posterior ao mês vencido, decidiu deixar o elenco. Com sua saída, o Vasco está no mercado em busca de outro jogador estrangeiro de qualidade.

Jackson e Vasco já haviam tido problemas em meados do ano passado quando o empresário do jogador, Jesus Rostan, já havia ameaçado tirar o jogador da equipe por conta de um mês de salário atrasado. Na ocasião Rostan afirmou que o clube era "difícil de conversar".

Sem David Jackson o Vasco volta às quadras do Nobo Basquete Brasil nesta segunda-feira (08) quando viajará até Santa Caratina para encarar o Joinville às 20h. A equipe cruz-maltina não vive seu melhor momento na competição e certamente sofrerá a ausência de seu melhor jogaodor.