Após atraso liberado pelo Vasco, Anderson Martins inicia pré-temporada

Foto: Paulo Fernandes/Vasco

Após ter faltado a reapresentação oficial (com o consenso da diretoria) o zagueiro Anderson Martins se apresentou hoje (07) no CT de Vargem Grande e já treinou junto com a equipe. O jogador recentemente esteve envolvido em polêmicas por não se mostrar satisfeito com a situação do clube.

Desde que retornou ao Vasco em meados do ano passado Anderson logo foi titular e um dos principais responsáveis pela melhora do futebol da equipe e pela classificação para a Libertadores desse ano. Ao lado de Breno formou uma defesa sólida, em determinados momentos.

Foto: Paulo Fernandes/Vasco

No entanto, problemas financeiros e políticos parecem não estar agradando o experiente zagueiro. No âmbito econômico o atraso de salários, direitos de imagem, férias e 13º é uma realidade em São Januário além da instabilidade política devido a polêmica eleição e a famosa urna 7.

Provavelmente com Anderson Martins em campo o Vasco volta à campo no dia 18 deste mês quando fará a sua estreia pelo Campeonato Carioca frente ao Bangu, às 19h30, em São Januário. O cruzmaltino ainda enfrentará, já no final do mês, seu primeiro desafio pela Libertadores.