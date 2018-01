Yago Pikachu comemora permanência com a camisa do Vasco e projeta temporada 2018

Yago Pikachu em treino no CT Vargem Grande nesta segunda-feira (08) Foto: Paulo Fernandes/Vasco da Gama)

Vasco da Gama segue preparação intensa visando os primeiros compromissos nessa temporada 2018. Após parte das atividades realizadas manhã desta segunda-feira (08) - que seguem no período da tarde -, no centro de treinamento Vargem Grande, Yago Piklachu concedeu entrevista ao site oficial do Vasco da Gama e comemorou a sua estabilidade com a camisa do Gigante da Colina.

"Fico feliz de poder estar ajudando sempre, tanto na lateral quanto na linha na frente. Tenho esse privilégio de sempre estar atuando e vou continuar treinando forte para que quando o treinador precisar de mim eu possa estar à disposição. O importante é cumprir sempre o papel que o professor pedir, independente da posição. Nesses dois anos venho atuando bastante, com frequência na linha da frente, e vou trabalhar para dar continuidade. Que esse ano de 2018 seja um ano de conquistas individuais e coletivas", disse.

A primeira partida oficial do Vasco na temporada será no Campeonato Carioca, ante o Bangu no dia 18 de janeiro, no São Januário. Confiante, Pikachu disse que a concentração está totalmente voltada para o primeiro jogo da temporada. Yago aproveitou o momento para relembrar sua primeira conquista defendendo o cruzmaltino, o Estadual invicto, em 2016. "Sabemos que todos querem a Libertadores, mas nosso primeiro desafio já será no dia 18 de janeiro. O Carioca é um campeonato que nos interessa", analisou.

"Foi um título que conquistei logo na minha chegada ao clube, de forma invicta. Quem sabe essa conquista venha novamente. Depois da estreia, vamos pensar na Libertadores, que é uma competição que queremos estar fortes. Mas, no momento, nosso foco está no primeiro jogo do ano, contra o Bangu", finalizou.

Yago Pikachu em treino no CT Vargem Grande, na manhã desta segunda-feira (8) (Foto: Paulo Fernandes/Vasco da Gama)

Yago Pikachu chegou ao Vasco em 2016, de início conquistou o título estadual e na temporada 2017, conquistaram o acesso para a Libertadores. Com isso, o jogador destacou que as objetivos só aumentam. Diante de compromissos importantes, o atleta projeta grandes feitos. "Eu estou indo pro terceiro ano e os objetivos estão sendo bem cumpridos. Cheguei em 2016, conseguimos o acesso e em 2017 confirmamos a vaga para a Libertadores", relembrou.

"Se for nesse ritmo, esperamos conquistar coisas ainda maiores. Temos a Copa do Brasil, o Brasileiro e a própria Libertadores. Sabemos que são competições com o nível bastante elevado, mas a tendência é sempre melhorar e não está sendo diferente nessa pré-temporada. Estou trabalhando junto com os companheiros para que a gente consiga alcançar todos os nossos objetivos", finalizou.