Recém-contratado, Rildo enaltece grupo e revela ansiedade por estreia pelo Vasco

Foto: Paulo Fernandes/Vasco.com.br

Contratado com a função de trazer velocidade e ofensividade ao Gigante da Colina o atacante Rildo já treina com o resto dos jogadores no trabalho de pré-temporada feito pelo Vasco no CT de Vargem Grande. O jogador demonstrou otimismo e confiança no novo desafio.

Em entrevista ao site oficial do clube o jogador de 28 anos rasgou elogios aos seus companheiros de equipe e projetou o futuro da equipe carioca: "O pessoal me recebeu muito bem. São muito brincalhões. Claro que ainda não tive muito contato com todos, mas aos poucos a gente vai se conhecendo bem."

Foto: Paulo Fernandes/Vasco.com.br

"Por ser o Vasco, não tive dúvidas de aceitar o convite. Quero agradecer a Deus a oportunidade de vestir a camisa de um grande clube brasileiro. Temos um compromisso bastante difícil ainda em janeiro, esperamos fazer uma grande estreia, primeiramente no Campeonato Carioca e depois na Libertadores para chegar à fase de grupos" - complementou o jogador.

Rildo foi o segundo nome a ser anunciado como reforço para 2018 junto com o volante Leandro Desábato, primeiro jogador a ser confirmado. Além dos dois, o meia Thiago Galhardo também será jogador do Vasco nesta temporada e teve seu acerto confirmado nos últimos dias.

Com Rildo à disposição o Vasco começa sua saga no Campeonato Carioca no próximo dia 18 quando encara o Bangu em São Januário às 19h30.