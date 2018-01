Jornalista aponta encontro do Vasco com atacante Eto'o

Google Plus

(Foto: Mike Hewitt / Getty Images)

Em meio à disputa presidencial vigente no Vasco, os dois possíveis presidentes já traçam seus planejamentos - ambos bem diferentes. Enquanto Eurico anunciava o zagueiro Luiz Gustavo e o meia Thiago Galhardo, Brant jantava com o atacante Samuel Eto'o no último sábado.

A informação foi divulgada pelo colunista Ancelmo Gois, do O Globo. A notícia é de que Brant se reuniu com o ex-jogador Deco e o camaronês Eto'o, em um restaurante em Paris, para apresentar um "projeto profissional" ao atacante. Vale lembrar que Brant está na Europa em busca de reforços e patrocínios desde o ano novo.

Se de fato o atacante chegar ao Vasco, o clube Cruz-Maltino será o décimo segundo time de Eto'o. O camaronês de 36 anos atualmente está no Antalyaspor, da Turquia. Nos últimos anos, Eto'o ainda passou por Everton (ING) e Sampdoria (ITA).