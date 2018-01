Vasco vence Água Santa e carimba passagem para próxima fase da Copinha

Em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior o Vasco enfrentou o Água Santa em Diadema. O Gigante da Colina venceu a partida com gol de Hugo Borges e sacramentou a primeira posição no Grupo 26 da competição.

Apesar da derrota o Água Santa também se classificou para a próxima fase devido ao tropeço do Espírito Santo frente ao Juventus. Vasco e Água Santa aguardam o resultado entre Ceará e São Bernardo - também já classificados - para conhecerem seus adversários na próxima fase.

Vasco começa pressionando e abre o placar

O Vasco da Gama começou pressionando o Água Santa, quando Dudu finalizou com menos de um minuto de jogo. Aos seis minutos, após tabela na ponta esquerda entre Dudu e Bruno Ritter, Hugo Borges cabeceou pra fora.

Um minuto após a finalização pra fora, Hugo Borges abriu o placar em Diadema. Robinho iniciou jogada na direita, fez cruzamento rasteiro, a zaga afastou parcialmente, mas a bola sobrou para Dudu que tocou para Hugo, sozinho, finalizar.

Depois do gol, o jogo ficou morno, o Água Santa só foi finalizar aos 23 minutos com Tavisson cobrando falta pra fora. O goleiro do Vasco, Alexander, só pegou na bola com meia hora de jogo por conta do cruzamento errado de Gabriel. Com a vantagem, Vasco controlou bem as ações do jogo, o Água Santa mal chegava na meta cruzmaltina.

Segundo tempo com superioridade do Água Santa



No segundo tempo o Água Santa começou melhor e aos seis minutos, Caique bateu forte no canto direito do goleiro Alexander obrigando a fazer uma ótima defesa. Aos 20 minutos, Lucas Porfilio enfiou uma bola longa para Caique, que se esforçou mas a bola ficou para Alexander. Nove minutos depois Alexandre bateu de cobertura, por cima do gol.

Aos 34 minutos da segunda etapa, blitz total do Água Santa dentro da área cruzmaltina, o goleiro Alexander, nome do jogo, fez duas defesas excelentes segurando o resultado e a primeira colocação do grupo.