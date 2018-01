Vasco supera primeiro quarto ruim, domina os outros três e vence Joinville no NBB

Na noite desta segunda-feira (8), o Vasco foi até Santa Catarina visitar a equipe do Joinville, em partida válida pela fase regular do NBB. Ambas as equipes não vivem boa fase na competição, figurando na parte de baixo da tabela, mas os cariocas foram superiores e conseguiram tomar alguma fôlego no campeonato, garantindo a vitória por 94 a 74 e se firmando na zona de classificação para os Playoffs.

O principal destaque da partida, curiosamente, foi a ausência de um atleta. David Jackson, norte-americano que desde a última temporada vinha sendo o principal jogador da equipe do Vasco, decidiu não atuar mais com a camisa do Cruzmaltino, devido as pendências financeiras que fizeram seu empresário pressionar o clube, não obter resposta e dar um ultimato, que culminou no encerramento do contrato do atleta.

Além da fatídica ausência do ala-armador norte-americano, o Gigante da Colina contou também com os desfalques de Fúlvio e Nezinho, seus dois principais armadores, além de Gui Deodato, um dos titulares da equipe, que sofreu uma lesão no clássico contra o Flamengo e desfalcará o time por mais algumas semanas.

Joinville começa com bom jogo coletivo, abre vantagem, mas vê o Vasco crescer no segundo quarto e dominar o restante da partida

O catarinenses começaram a partida com um ótimo jogo coletivo e não deram chances aos cariocas, que erravam bastante e não conseguiam desenvolver boas tramas ofensivas. Porém, mesmo com a vantagem de quinze pontos conquistada no primeiro quarto, os donos da casa não conseguiram manter o ritmo e viram os vascaínos dominarem o segundo período, com atuações muito boas de Guilherme Giovannoni e Gustavo. As duas equipes foram ao intervalo com o Vasco já na frente, vencendo por 50 a 47.

Os dois quartos derradeiros foram de pleno domínio dos visitantes. Dedé, Lucas Mariano, Gustavo, Bruninho e Giovannoni alcançaram dígitos duplos em suas pontuações, com o último sendo o líder de rebotes, com 9, e cestinha do duelo, com 17 pontos convertidos, se consolidando como o melhor jogador da equipe na partida. O placar final marcou 94 a 74 para o Vasco.

Próximos duelos

Os cruzmaltinos voltam a jogar pelo NBB na próxima quarta-feira (10), contra o Caxias do Sul, fora de casa, às 20h. Os catarinenses jogarão no mesmo dia e horário, contra outra equipe carioca, o Botafogo, em mais um "duelo de desesperados".