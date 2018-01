Insatisfeito e com interesse de clubes paulistas, Anderson Martins busca rescisão com o Vasco

Foto: Paulo Fernandes/Vasco

Principal nome defensivo do Vasco o zagueiro Anderson Martins parece estar com os dias contatos em São Januário. Insatisfeito com os problemas políticos e financeiros do clube e o jogador estaria de saída e futebol de São Paulo surge como um dos principais destinos para o atleta.

Anderson retornou ao Vasco no ano passado e foi recebido como ídolo pela torcida. O jogador fez bom Campeonato Brasileiro com o Gigante da Colina e foi peça fundamental para a classificação do clube para a Libertadores, no entanto, problemas extra-campo teriam desgastado a relação.

Foto: Paulo Fernandes/Vasco.com.br

Em sua reapresentação na última semana o zagueiro já havia demonstrado insatisfação com a situação vivida pelo clube. Anderson trabalha, junto com o seu agente, para rescindir o contrato com o cruzmaltino e seguir sua carreira. A intenção do jogador é de permanecer no Brasil e dois clubes de São Paulo seguem como principais destinos.

Os principais interessados seriam o São Paulo, clube muito ativo no mercado e carente da posição e o Corinthians que busca substituto para o zagueiro Pablo e ainda não definiu sua situação com o zagueiro Henrique, ex-Fluminense.

Mais informações em breve.