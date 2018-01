Eurico Miranda confirma saída de Anderson Martins: "Ele pediu e eu concordei"

Foto: Paulo Fernandes/Vasco da Gama

Anderson Martins não é mais jogador do Vasco da Gama. De acordo com o presidente cruzmaltino, Eurico Miranda, o zagueiro pediu para deixar o clube e assim foi feito. Mas, caso o jogador queira ir para o Flamengo, haverá uma cláusula que Anderson deverá pagar em cerca de R$ 10 milhões.

"Ele pediu pra sair, e eu concordei. Só tem uma cláusula: vou liberar e vai ter multa. Se o Flamengo quiser contratar, vai ter que pagar R$ 10 milhões de reais", disse Eurico Miranda.

Insatisfeito com problemas políticos e financeiros, o principal nome defensivo do Vasco se despediu de seus companheiros de equipe e deixou o clube nesta terça-feira (09). Ainda com destino indefinido, Anderson poderá ter como principal opção a ida para o São Paulo.

Anderson defendeu o Vasco na temporada passada e foi recebido por muito carinho pela torcida vascaína. Teve boa atuação pelo Campeonato Brasileiro e foi um dos pilares para a classificação na Libertadores. No entanto, problemas fez com que Anderson demorasse insatisfação - o jogador só se reapresentou para a pré-temporada quatro dias após a apresentação oficial do elenco, com a liberação do Vasco-.