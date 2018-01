Xodó da torcida e decisivo em clássicos, Riascos volta ao vasco

(Foto:Paulo Fernandes/Vasco.com.br)

O matador de clássicos está de volta. Depois de passar uma temporada distante do Vasco da Gama, Duvier Riascos volta ao Gigante da Colina para delírio da torcida que o acolheu como um talismã por conta do seu faro de gol apurado nos momentos decisivos, principalmente nos jogos contra os times grandes do Rio de janeiro. O jogador estava no Millionários, da Colômbia, e chega ao Expresso da Vitória para a disputa da Libertadores da América, Copa do Brasil, Campeonato Carioca e Campeonato brasileiro. O desejo desse retorno ao time da virada não partiu somente do clube.

O atleta já havia postado, em uma rede social, uma foto com a camisa cruzmaltina, dizendo que estaria voltando. Em sua primeira passagem, Riascos foi emprestado ao Vasco em Maio de 2015, com contrato de um ano. O atacante marcou seu primeiro gol contra o Sport. Foi o único gol da derrota vascaína, fora de casa por dois a um. E no jogo seguinte, que o colombiano começou a "exterminar" seus rivais cariocas. No clássico contra o Flamengo, o atacante deixou sua marca na vitória por um a zero, deixando pra trás, uma marca negativa de oito jogos sem vitória, no Brasileirão, além de sair da lanterna do campeonato. Em 2015, alternando entre titularidade e o banco de reservas, Riascos terminou o ano com 32 jogos e sete gols. Mas em 2016, tudo seria diferente.

No ano seguinte, o jogador já despertou interesse em clubes da Turquia, antes mesmo do início do Campeonato Carioca. No clássico contra o Botafogo, Riascos se tornou o artilheiro do campeonato estadual, ao lado do atacante Fred, na época no Fluminense, com seis gols. Voltou a marcar novamente contra o Flamengo, quando saiu do banco de reservas e empatou a partida, ajudando o Vasco à manter a serie de nove jogos invictos contra o rival. Esse foi o seu sétimo gol no estadual. Contra o tricolor, pela última rodada da Taça Guanabara, Vasco e Fluminense jogaram com chances de título. Riascos marcou o gol do título que o Gigante da colina não conquistava há 13 anos. Foi o seu oitavo gol com a camisa do Expresso da vitória na temporada em onze jogos.

Na partida contra o Flamengo pela semifinal do Campeonato Carioca, o colombiano teve uma atuação marcante por conta dos dribles desmoralizantes em cima do zagueiro rubro-negro César Martins. Na sequência do lance, o Vasco abriu o placar com o gol de Andrezinho. Aos 11 minutos do segundo tempo, Riascos marcou o segundo gol para os vascaínos. Com seu oitavo gol assinalado, o atacante foi ovacionado pela torcida e o Gigante da colina classificou-se para a final do estadual.

Apesar de não repertir boas atuações nos jogos finais do carioca, o jogador terminou a competição como artilheiro do campeonato e como peça importante na conquista do 24° título estadual do clube. Seus feitos ainda lhe garantiram um lugar na seleção do campeonato. Pelo Vasco fez 49 partidas e fez 17 gols.