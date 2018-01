Lateral Ramon tem contrato renovado e comemora: "Me sinto em casa no Vasco"

Ramon comemorou o novo vínculo com a equipe via rede social. (Foto: Divulgação)

Na tarde desta quarta-feira (10), os torcedores do Gigante da Colina receberam uma boa notícia. O lateral-esquerdo Ramon Morais teve o contrato renovado com a equipe e vestirá a camisa por mais três temporada.

Um dos principais jogadores do time na temporada passada até o momento de sua contusão, em outubro, após pisar em falso no gramado, o lateral participou de 17 partidas, onde venceu em 7 ocasiões, empatou 6 e perdeu 4 partidas. Ao todo foram 1.469 minutos jogados.

Por sua rede social o atleta, de 29 anos, comemorou o novo vínculo, afirmando se sentir em casa no Vasco.

"É com a benção de Deus e com muita gratidão que eu anuncio minha renovação por 3 anos. Com muita luta e muito trabalho eu me orgulho em estar vestindo essa camisa que tanto me fez e me faz feliz. Me sinto em casa e por aqui ficarei mais uma boa parte da minha vida. Obrigado CRVG e aos torcedores que acreditaram na minha volta e me ajudaram", foram as palavras do atleta.

Outro jogador que anunciou sua renovação de contrato, também via rede social, foi o volante de 26 anos Wellington Martins. O anúncio foi feito também nesta tarde. Confira o que o atleta disse.

"Glória a Deus! Contrato renovado!! Muito feliz em fazer parte desse grande projeto! Vamos com tudo em busca do nosso objetivo", disse o atleta, que participou de 26 partidas pelo clube em 2017.

O Vasco da Gama entra em campo no dia 18 deste mês, para fazer sua estreia na temporada contra o Bangu, pelo Campeonato Carioca, às 19h30 em São Januário. Já no dia 31 o compromisso é pela preliminar da Copa Libertadores, contra a equipe chilena Universidad Concepción.