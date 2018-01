Atlético-MG confirma empréstimo de zagueiro Erazo ao Vasco

(Foto: Jefferson Bernardes / Getty Images)

Após perder Anderson Martins, que rescindiu o contrato para jogar no São Paulo, o Vasco está apalavrado com o zagueiro equatoriano

Frickson Erazo, que é jogador do Atlético-MG. O zagueiro chegará por empréstimo do Galo e se juntará a Breno e o recém contratado Luiz Gustavo. A informação foi confirmada pelo time mineiro.

Erazo está nos Estados Unidos junto da delegação do Atlético-MG, onde se preparam para jogar a Flórida Cup. O zagueiro voltará nesta quarta-feira para realizar exames médicos e testes físicos, para então, poder assinar com o Vasco.

No Galo desde 2016, o zagueiro de 29 anos fez 46 jogos pelo time mineiro. Na última temporada, Erazo sofreu com as lesões e entrou em apenas três partidas. Com a saída de Anderson Martins, o equatoriano deve formar dupla de zaga com Breno, algo que pesou para a decisão do zagueiro.

(Foto: Icon Sportswire / Getty Images)

O zagueiro que já atuou pelo rival do Gigante da Colina, o Flamengo, também passou por Grêmio e Atlético-MG no Brasil. Fora do país, o colombiano defendeu o El Nacional e o Barcelona de Guayaquil. Erazo também já defendeu a seleção do Equador na Copa do Mundo de 2014.