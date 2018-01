Fora dos planos para a temporada, Thalles será negociado e provável destino é o futebol português

Foto: Marcelo Sadio/vasco.com.br

O futebol é um esporte incrível, inegavelmente, mas também pode ser um antro de perdição para os jovens, principalmente aqueles que vêm de uma infância difícil e se deparam com as facilidades que uma vida mais confortável os proporciona.

Um dos exemplos mais recentes deste drama é Thalles, jovem de São Gonçalo que surgiu como uma das grandes promessas do futebol brasileiro em sua geração, chegando a ter atuações de gala pelas categorias inferiores da seleção brasileira e chamando muita atenção pelo número de gols que marcava pela base vascaína.

Com apenas 18 anos, em 2013, já sondado por gigantes europeus, Thalles estreou entre os profissionais do Vasco. Em sua primeira partida como titular, pouco após estrear, contra o Goiás, pela Copa do Brasil, o atacante marcou dois gols, teve ótima atuação e por pouco não conseguiu ajudar sua equipe a reverter o placar negativo que persistia no agregado.

A torcida se mostrou empolgada com o surgimento de sua nova estrela, mas a oscilação natural dos jovens que sobem da base ao profissional acabou fazendo com que os mesmos recuassem e o próprio atleta visse seu ânimo se esvair. Aos poucos, a grande promessa vascaína se tornava uma incógnita no clube.

Com muitos problemas disciplinares e falta de responsabilidade na parte física, Thalles não apenas oscilou, mas, mesmo com gols esporádicos, não conseguiu se firmar em momento algum na equipe titular, chegando a perder a vaga para jogadores supostamente inferiores tecnicamente.

Em 2016, com o clube disputando a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o jovem voltou a marcar com alguma frequência e ajudou a equipe no acesso. Aliás, na última rodada da competição, em partida contra o Ceará, Thalles marcou os dois gols da virada e levou a torcida, que lotou o Maracanã, ao delírio.

Porém, mesmo com a animação da reta final do ano anterior, 2017 foi o pior ano do atacante no Vasco. Os problemas com o peso se agravaram, a falta de disciplina voltou a se sobrepor e, ao fim da temporada, a comissão técnica já havia deixado claro que não contaria com o atleta para a próxima temporada.

Agora, em meio à pré-temporada do futebol brasileiro, Thalles e seu empresário buscam uma nova equipe. O mercado europeu parece ser o provável destino, mais especificamente Portugal, onde muitos brasileiros atuam. Propostas concretas ainda não foram divulgadas, mas o destino do jovem será mesmo longe de São Januário.