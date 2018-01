No mata-mata, Vasco e São Bernardo duelam pela Copinha

Foto: Carlos Gregorio Jr/Vasco.

O Gigante da Colina entra em campo às 15h no estádio Baetão, para enfrentar o São Bernardo em busca do bicampeonato da Copa São Paulo. O Vasco vem de boa vitória sobre o Água Santa por 1 a 0, placar construído com menos de 7 minutos e que pouco foi ameaçado pela equipe paulista.



Líder do Grupo 26, o Vasco passou de fase após a vitória do Juventus por 1 a 0 sobre o Espírito Santo - do outro lado da chave. O clube de São Januário disputou a primeira posição do Grupo diante do Água Santa. Com a vitória, o Vasco chegou aos sete pontos, a campanha é boa com duas vitórias e um empate. A grande esperança da equipe vascaína é o trio formado por Hugo Borges, Dudu e Robinho.



Por outro lado o São Bernardo - segundo colocado do Grupo 25 - fez uma campanha até superior ao do Vasco com sete pontos e saldo cinco, contra sete pontos e saldo três equipe carioca. O São Bernardo entrou em campo na última partida em situação exatamente igual ao do Vasco, já classificado o time enfrentou o Ceará e empatou por 0 a 0, resultado fez com que o time passasse em segundo no Grupo, já que o Vovô levou vantagem no saldo de gols.



O Vasco sonha com o bicampeonato que não vem desde 1992 quando o Gigante da Colina bateu o São Paulo nos pênaltis e levou o título. O São Bernardo sonha em pelo menos repetir o feito de 2007 quando a equipe chegou até a semifinal e perdeu por 5 a 4 diante do Cruzeiro que viria a ser o campeão daquela edição.



Essa é a terceira vez que o Bernô enfrentará uma equipe do Rio de janeiro. Em 2007 o adversário foi o Botafogo na fase de grupos, vitória por 2 a 1. Em 2010 caiu diante do Fluminense por 3 a 2, também na fase preliminar. O vencedor do confronto pega o classificado de Ceará e Água Santa na fase seguinte da competição.