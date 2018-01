Riascos realiza seu primeiro treino com  elenco vascaíno

Fonte: Paulo Fernandes/ Vasco.com.br

Até então, maior novidade na Colina, o atacante Riascos realizou exames médicos e trabalho físico, para recuperar a forma. A preparação feita no CT de Vargem Grande visa o início do Carioca e a Copa Libertadores da América. Ambas competições ocorrerão neste mês.

O atacante volta ao Vasco, após sua primeira passagem pelo clube, em 2015. Realizou 49 jogos, marcando 17 gols. Naquela ocasião, o atleta havia sido emprestado pelo Cruzeiro, por 1 ano. De contrato encerrado pelo Millonarios da Colômbia, Riascos assinará por 3 anos com o clube cruzmaltino, onde receberá um salário mensal em torno de R$ 200 mil,

Erazo também treina com o restante da equipe (Fonte: Paulo Fernandes/ Vasco.com.br)

Outro estrangeiro também realizou seu primeiro treino, frente ao Clube carioca: Frickson Erazo. Zagueiro titular da Seleção Equatoriana foi emprestado pelo Atlético-MG, onde teve poucas oportunidades em 2017, pois viveu com lesões crônicas no joelho direito, perdendo assim a posição para o Gabriel. No Brasil, Ele também defendeu as cores do Flamengo e Grêmio.

O Vasco estreia pelo Campeonato Carioca no dia 18 de janeiro quando recebe o Bangu em São Januário às 19h30. Ainda nesse mês a equipe cruzmaltina faz clássico com o Flamengo e viaja até o Chile para disputar a primeira partida da primeira fase da Libertadores.