Água Santa x Vasco - Copa SP de Futebol Júnior 2018 - Ao Vivo

O Vasco venceu o São Bernardo por 2 a 1, de virada, na tarde desta sexta-feira, e avançou para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Atuando na grama sintética do Estádio Baetão, em São Bernardo do Campo (SP), o Cruz-Maltino saiu atrás logo no começo do jogo, mas ficou à frente no placar ainda no primeiro tempo. Marrony e Hugo Borges fizeram os gols vascaínos, e Bruno Michel marcou para os donos da casa.

Na próxima fase da competição, o Vasco vai enfrentar o Água Santa, que foi do mesmo grupo do Cruz-Maltino na primeira fase. Quando se enfrentaram, o time de Marcus Alexandre venceu por 1 a 0.

Na casa do adversário, o Cruz-Maltino saiu atrás no placar logo aos cinco minutos. Bruno Michel recebeu na área, fez o giro e concluiu para o gol. No entanto, o Vasco não sentiu o gol e empatou logo no minuto seguinte. Robinho cruzou pela direita e Marrony cabeceou para deixar tudo igual.

A partida seguiu movimentada, com boas oportunidades para os dois lados. Porém, foi o Vasco que conseguiu o segundo gol. Aos 26 minutos, Marrony sofreu pênalti ao seu empurrado na área. Hugo Borges bateu com categoria, deslocando o goleiro, e fez 2 a 1.

Na segunda etapa, o Cruz-Maltino conseguiu administrar bem o resultado. Moresche ainda perdeu boa chance no fim do jogo para matar o jogo, mas não aproveitou. No entanto, não fez falta e o Cruz-Maltino conseguiu terminar o jogo com a classificação.