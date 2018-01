Satisfeito com pré-temporada, Zé Ricardo projeta boa estreia do Vasco na temporada

Foto: Paulo Fernandes/Vasco

Prestes a estrear no Campeonato Carioca o Vasco segue caminhando a passos largos na pré-temporada. Após a vitória no jogo treino contra o São Mateus o treinador Zé Ricardo falou ao site oficial do clube sobre a preparação para o início da temporada com as idas e vindas que agitam o clube neste início de ano.

Zé assumiu o cruzmaltino no meio da temporada passada e obteve bom resultado. O treinador falou sobre a pré-temporada e exaltou o comprometimento do grupo: "Estamos fazendo um trabalho bem legal, muito próximo do que imaginamos fazer na pré-temporada. Os atletas estão cumprindo com muita responsabilidade aquilo que queremos."

"Precisamos trabalhar para focar efetivamente nos nossos compromissos em campo e acredito que estamos no caminho certo. Estamos indo bem, com os atletas bastante motivados. Fechamos a pré-temporada com um bom desempenho. A torcida pode ficar tranquila que, o que interessa dentro de campo, estamos tocando de uma forma bem positiva", afirmou o treinador.

Foto: Paulo Fernandes/Vasco

Junto com a instabilidade política e econômica vivida pelo clube, as idas e vindas de jogadores comandam os noticiários ligado ao Gigante da Colina neste início de temporada. Apesar disso Zé não demonstrou nenhuma preocupação e demonstrou confiança na equipe que iniciará a disputa do Cariocão.

"A gente tem uma base. Apesar de todas as modificações, que fazem parte de um início de temporada, temos nossa base. Procuramos manter e, dentro do que temos do trabalho realizado nos últimos meses e no que estamos fazendo aqui na pré-temporada, esperamos na quinta-feira poder apresentar um futebol e um bom nível. Logicamente vamos sentir um pouco, início de temporada é assim mesmo. Mas acredito que vamos chegar bem para a estreia no Carioca e isso vai nos dar ainda mais confiança para a temporada", declarou o treinador.

Por fim, Zé analisou as contratações feitas pela direção do clube: "São reforços importantes para a gente. Tivemos a saída de alguns atletas do setor. Realmente o Riascos já tem uma identificação com o clube e o Rildo foi um jogador que fizemos questão de entrar em contato, ainda bem que deu certo. Acredito que são jogadores que vão colaborar bastante com o setor ofensivo, o que era um pedido nosso para reforçar ali."

Foto: Paulo Fernandes/Vasco

"O Desábato é um atleta que eu acho que vai, no decorrer da adaptação dele ao futebol brasileiro, em seu primeiro clube fora da Argentina, ajudar bastante. Thiago Galhardo entrou muito bem. Rafael Galhardo e Erazo estão em processo de recondicionamento para, na próxima semana, estar fazendo trabalhos de campo aberto e se colocar à disposição o quanto antes", finalizou o treinador.

O Vasco de Zé Ricardo entra em campo nesta quinta-feira (18) quando encara o Bangu pela primeira rodada do Campeonato Carioca. A partida terá cobertura completa da VAVEL Brasil, fique ligado!