Marcus Alexandre comemora resultados do Vasco na Copinha em 2018

Marcus Alexandre está há 18 anos trabalhando como funcionário do Vasco da Gama (Foto: Vasco da Gama/Carlos Gregório Jr.)

Depois de empatar por 1 a 1 no tempo normal e vencer nos pênaltis o Água Santa, pela terceira fase da Copa SP de Futebol Júnior, o Vasco da Gama alcançou as oitavas de final da tradicional competição paulista.

O treinador da equipe, Marcus Alexandre, enfatizou o feito dos jogadores e do trabalho que está sendo feito nas categorias de base cruzmaltina. "Muito feliz com o resultado. É muito gratificante você conseguir esse feito, que há 15 anos o Vasco não alcançava. [...] O trabalho que o Vasco realiza na base hoje é reconhecido e respeitado. Ele é fruto de toda dedicação da comissão técnica. Existe toda uma estrutura por trás que é responsável por esse sucesso", disse o treinador.

Na partida contra o Água Santa-SP, o time cruzmaltino saiu na frente com gol de um de seus destaques, Robinho, mas na segunda etapa sofreu o empate, o que levou o jogo para as penalidades máximas. O treinador Marcus Alexandre exaltou a atuação da equipe mas chamou a atenção para alguns erros da equipe.

"Tivemos o domínio da partida, mas não conseguimos traduzi-lo em gols. Só para se ter uma ideia, estava olhando os números, tivemos 12 finalizações só no primeiro tempo. Temos que aumentar esse percentual de acerto para não dificultarmos os próximos jogos. Não podemos permitir que um vacilo faça o nosso sonho acabar. É preciso eficiência e atenção ao longo de todo o jogo" , afirmou o treinador.



Marcus Alexandre encerrou dizendo sobre o próximo adversário do Vasco na competição, o Palmeiras. "O Palmeiras nos últimos anos investiu bastante nas categorias de base. Hoje eles começam a colher frutos desse trabalho bem desenvolvido. Não foi por acaso que eles conquistaram o Campeonato Paulista sub-20 no ano passado. Vai ser um confronto de dois gigantes do futebol brasileiro, então erros não serão permitidos", finalizou o treinador do Vasco.

Vasco e Palmeiras se enfrentam na terça-feira (16) às 15 horas, no estádio Joaquinzão, em Taubaté.