Jogo Vasco x Palmeiras AO VIVO pela Copa São Paulo de Futebol Júnior

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil, seja bem-vindo para mais uma transmissão ao vivo da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Acompanhe conosco o duelo entre Vasco e Palmeiras, válido pelas oitavas da competição.

O PALCO: A partida vai ser disputada no estádio Joaquim de Moraes Filho, o Joaquinzão, localizado em Taubaté, no Vale do Paraíba. O estádio em capacidade para 9.600 pessoas.

ARBITRAGEM: Árbitro: Márcio Roberto Soares auxiliado por Paulo Cesar Modesto e Orlando Coelho Junior.

Vasco da Gama

ÚLTIMA PARTIDA: Em jogo dramático o Vasco precisou de seu goleiro Alexander nas penalidades para se classificar até a próxima fase. O paredão cruzmaltino defendeu duas cobranças e carimbou a passagem do Gigante da Colina para as oitavas da competição.

DESTAQUE: Hugo Borges, o artilheiro vascaíno na competição, é o principal nome e a esperança de gols do Gigante da Colina

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Alexander; Rafael França, Ulisses, Caio Marcelo, Rodrigo Coutinho; Bruno Ritter, Rodrigo, Dudu; Robinho, Hugo Borges e Marrony.

Palmeiras

ÚLTIMA PARTIDA: Dominante durante todo o jogo, o Palmeiras venceu o Botafogo-PB por 2 a 0 na última sexta-feira (15) e classificou-se à terceira fase da Copa São Paulo. Depois de reclamar de dois pênaltis não marcados na primeira etapa, o Verdão resolveu a partida na segunda, com os gols de Yan e Gabriel Furtado.

DESTAQUE: José Aldo, camisa 10 da equipe e responsável por diversos gols marcados pelo Verdão na fase de grupos da competição. É o principal nome do Palmeiras.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Anderson; Maílton, Pablo, Iago e Luan; Neris, Johnny e José Aldo; Yan, Fernando e Léo Passos.