Sem patrocínio master desde dezembro, Vasco encaminha acerto com indústria farmacêutica

Contrato com a Caixa encerrou em dezembro e partes envolvidas não chegaram em acordo para renovação | Foto: Carlos Gregório Jr./Vasco

Sem patrocínio master desde o encerramento do contrato com a Caixa Econômica Federal - em dezembro de 2017, o Vasco está, enfim, em negociações avançadas para anunciar sua nova patrocinadora. Trata-se da Lasa Indústria Farmacêutica, divulgada em primeira mão pelo jornal Lance!

Representantes do departamento de marketing do Vasco viajam na tarde desta terça-feira (16) para assinar o acordo, que garantirá ao clube R$ 18 milhões de reais neste ano; o contrato é de três temporadas.

Assim como a Caixa, a Lasa terá as costas, short e master nos uniformes cruzmaltinos. No entanto, pode haver divisão dos espaços caso outra empresa do grupo farmacêutico também queira patrocinar o Vasco.

Nos bastidores, a expectativa é que o anúncio ocorra já nesta quarta-feira (17), pois ainda há detalhes a serem definidos como forma de pagamento. O valor será superior ao disponibilizado pelo banco estatal - em 2017, a Caixa rendeu R$ 12 milhões aos cofres vascaínos.

Vale lembrar que em coletiva de imprensa na última semana, o atual presidente Eurico Miranda confirmou que o contrato com a Caixa não seria renovado. “Vou trocar o patrocínio master da camisa, não vai ser mais a Caixa. Vou deixar assinado até o dia 16. E o contrato de material esportivo também já está feito, no dia 18 estreia”, avisou Eurico.

Antes de confirmar a não renovação com a Caixa, dirigentes vascaínos chegaram a negociar com o banco estatal, que queria uma redução do montante para R$ 8 milhões, desagradando a cúpula de Eurico Miranda. Nesta quinta-feira (18), o Vasco estreia na temporada contra o Bangu em São Januário às 19h30; na Libertadores, o time de Zé Ricardo faz seu primeiro jogo pela fase prévia da competição continental contra o Universidad Concepción (CHI) fora de casa às 21h45 (horário de Brasília).