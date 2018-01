Jogo Vasco x Bangu AO VIVO online pela Taça Guanabara 2018 (0-0)

Google Plus

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil, seja bem-vindo para mais uma transmissão ao vivo da Taça Guanabara. Acompanhe conosco o duelo entre Vasco da Gama x Bangu ao vivo, válido pela primeira rodada da competição.

PALCO: São Januário vai receber a partida. O estádio, no entanto, terá portões fechados devido ao grande impasse administrativo vivido pelo clube nesse início de temporada.

+LEIA MAIS: Recordar é viver: Confronto entre Bangu e Vasco tem 99 anos de história

Vasco da Gama

EXPECTATIVA: O Vasco estreia no Cariocão visando o título. A equipe tem se destacado na competição nos últimos anos e tem bom retrospecto recente em clássicos que, no final das contas, acaba por decidir a competição.

REFORÇOS: A janela de transferências do Gigante da Colina foi conturbada. Com saídas importantes e chegadas de jogadores importantes como Riascos, Erazo e Desábato, além de Thiago e Rafael Galhado, Luiz Gustavo e Rildo que também foram contratados.

DESTAQUE: Como esperado, Nenê segue sendo o principal jogador da equipe cruzmaltina e carrega consigo a responsabilidade da criação de jogadas.

Bangu

EXPECTATIVA: A expectativa do Bangu para o Cariocão é de evitar o rebaixamento e surpreender as grandes equipes. A equipe corre muito por fora em uma eventual disputa de taça.

REFORÇOS: O principal reforço da equipe foi o zagueiro Dalton, ex-Fluminense e Internacional que defendeu o Luverdense na última temporada. O jogador surgiu como promessa da base tricolor, mas não vingou.

DESTAQUE: Almir, sempre ele, é o principal nome do Bangu para a competição. O jogador coleciona temporadas com a equipe alvirrubra e tem a responsabilidade de conduzir o meio-campo do time da zona oeste.